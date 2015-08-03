美中贸易：WTO裁定美国胜诉，称中国未遵守特钢关税裁决

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国商务部在网站上表示，“中方注意到，专家组报告就损害评估相关的负面影响评估、国内产业状况基本事实披露等方面支持了中方主张，中方对此表示欢迎。同时，中方对专家组关于价格影响分析、因果关系认定、信息披露等方面的裁决持保留意见。”
美国于2010年提出这项争端案。此前中国对原产于美国的取向电工钢产品课征惩罚性关税。涉及的美国钢铁厂商包括俄亥俄州的AK Steel 和宾州的ATI Allegheny Ludlum 。
中国指控美国钢铁“倾销”，但WTO于2012年裁定认为其采取惩罚性关税措施不当。
2014年1月，美国向WTO投诉中国未遵守裁定。(完) (编译 王颖/张若琪 审校 王丽鑫/杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”