美中贸易：WTO裁定美国胜诉，称中国未遵守特钢关税裁决

中国商务部在网站上表示，“中方注意到，专家组报告就损害评估相关的负面影响评估、国内产业状况基本事实披露等方面支持了中方主张，中方对此表示欢迎。同时，中方对专家组关于价格影响分析、因果关系认定、信息披露等方面的裁决持保留意见。”

美国于2010年提出这项争端案。此前中国对原产于美国的取向电工钢产品课征惩罚性关税。涉及的美国钢铁厂商包括俄亥俄州的AK Steel 和宾州的ATI Allegheny Ludlum 。

中国指控美国钢铁“倾销”，但WTO于2012年裁定认为其采取惩罚性关税措施不当。