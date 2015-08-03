香港已公布经济指标--2015/8/3

时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2015年6月 零售销售值 -0.4 -0.1 -6.9 2015年6月 零售销售量 +4.4 +4.7^ -7.5 2015年6月 综合消费物价指数(CPI) +3.1 +3.0 +3.6 2015年6月 甲类消费物价指数(CPI A +4.4 +4.2 +3.7 ) 2015年第一 本地生产总值(GDP) +2.1 +2.4 +2.5 季 ------------------------------------------------------------------------------------------ 15年4月-6月% 15年3月-5月% 14年4月-6月% 失业率 3.2 3.2 3.2 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2015年6月 贸易赤字／盈余 -45.78 -40.1 -43.11 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新 闻部：+852-284 3 6318；传真 8 52-2539 6546； chinese.newsde sk@thomsonreut ers.com） ***如欲提取 相关资料，请在 下列代码上按左 鼠键两次*** 经济指标预 测或公布日程 美国与加 拿大.......[US /ECICN] 日 本.........[JP /ECICN] 欧洲..... ..........[EU/ ECICN] 台湾 .........[TW/E CICN] 中国..... .....[ECI-DIAR Y-CDS] 已公布经济 指标一览 美国..... ..........[ECI /USCN] 日本 .........[ECI/ JPCN] 欧洲..... ..........[ECI /EUCN] 韩国 .........[ECI/ KRCN] 中国..... ............[E CI/CN] 香港 .........[ECI/ HKCN] 澳洲..... .........[AU/S TATCN] 台湾 .........[ECI/ TWCN]