《台湾利率预测》8月短票利率料在0.54%-0.545%，宽松货币政策延续

路透台北8月3日 - 台湾货币市场资金调度人士周一表示，受经济基本面弱于预期，短期央行宽松货币政策难见调整带动，8月短票利率预估在0.54%-0.545%，并朝0.54%靠拢。

交易员说，大型金融机构主动调降买票利率至0.55%，以及主计总处发布的第二季国内生产总值(GDP)成长率概估值创三年低位，将有利于8月短票利率往0.54%调整。但要再进一步下探，则需视央行在公开市场操作的力道变化而定。

路透周一访谈六家金融机构，包括：三家大型票券公司、两家大型商银及一家中型商银，估计8月短票利率主要区间在0.54-0.545%，并靠向0.54%低位。

〞景气不好，一堆资金消不掉，短票投资价值还是有。〞一位银行交易主管说。

一大型票券商指出，在大型金融机构下调买票利率后，即将短票利率朝0.54%引导，目前虽仍有银行表达抗性，但一方面是发票量变少，另一方面则是市场资金过于宽松，因此8月将会站稳0.54%。

至于短票利率是否还有下滑空间，另一大型票券商交易主管称，除非央行将14天期存单0.50%的利率往下调，否则不易跌破0.54%。

8月宽松因素有：央行存单到期总额约4.85兆台币、公债还本与付息约429.5亿台币。

在紧缩因素则有：央行发行364天期定存单金额1,500亿台币，及2年期定存单300亿台币；财政部将发行共两期的公债及国库券共550亿台币。

以下为各金融机构对8月提存期的自保短票利率预测结果：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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票券公司一 0.54 0.54

票券公司二 0.54 0.54

票券公司三 0.54 0.54

大型商银一 0.54 0.545

大型商银二 0.54 0.545

中型商银一 0.535 0.545

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