《台湾利率预测》8月短票利率料在0.54%-0.545%，宽松货币政策延续

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月3日 - 台湾货币市场资金调度人士周一表示，受经济基本面弱于预期，短期央行宽松货币政策难见调整带动，8月短票利率预估在0.54%-0.545%，并朝0.54%靠拢。
交易员说，大型金融机构主动调降买票利率至0.55%，以及主计总处发布的第二季国内生产总值(GDP)成长率概估值创三年低位，将有利于8月短票利率往0.54%调整。但要再进一步下探，则需视央行在公开市场操作的力道变化而定。
路透周一访谈六家金融机构，包括：三家大型票券公司、两家大型商银及一家中型商银，估计8月短票利率主要区间在0.54-0.545%，并靠向0.54%低位。
〞景气不好，一堆资金消不掉，短票投资价值还是有。〞一位银行交易主管说。
一大型票券商指出，在大型金融机构下调买票利率后，即将短票利率朝0.54%引导，目前虽仍有银行表达抗性，但一方面是发票量变少，另一方面则是市场资金过于宽松，因此8月将会站稳0.54%。
至于短票利率是否还有下滑空间，另一大型票券商交易主管称，除非央行将14天期存单0.50%的利率往下调，否则不易跌破0.54%。
8月宽松因素有：央行存单到期总额约4.85兆台币、公债还本与付息约429.5亿台币。
在紧缩因素则有：央行发行364天期定存单金额1,500亿台币，及2年期定存单300亿台币；财政部将发行共两期的公债及国库券共550亿台币。
以下为各金融机构对8月提存期的自保短票利率预测结果：
金融机构 最低利率% 最高利率%
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票券公司一 0.54 0.54
票券公司二 0.54 0.54
票券公司三 0.54 0.54
大型商银一 0.54 0.545
大型商银二 0.54 0.545
中型商银一 0.535 0.545
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中 值 0.54 0.545(完) (记者 董永年；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”