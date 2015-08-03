台湾货币市场：拆款利率回落，提存期底试图去化浮滥资金

* 月初拆款恢复供应，提存期底积极调整积数

* 月初发票量少，有银行安排半年后落点

* 投信资金宽裕，RP利率稳在低位

记者 董永年

路透台北8月3日 - 台湾银行间短率高位周一较上交易日回落。资金调度人员表示，时序进入月初，拆款利率因银行全面恢复供应资金而回归正常水准。

他们指出，上周五超额准备达905亿台币，受周末假日积数累计三天影响，导致累积超额准备瞬间扩增至6,228亿。为调整积数，今日拆出方一早即积极连络调度，试图能降低提存期底滥在帐上的资金。

〞消化不掉，票券商今天续的量变少。〞一位银行人士说。

另一大型票券商主管则称，一早即有不少银行来电希望帮忙去化资金，一周拆款利率降至0.40%。由于景气不佳，预料下一提存期的拆款利率可能会跌破0.40%。

银行人士指出，台湾第二季国内生产总值(GDP)成长率概估值创三年低位，市场已经开始有人预期央行将降息以提振景气，在此情形下，短率只会缓步向低端靠拢。

台湾主计总处上周五公布，第二季GDP概估为年增0.64%，创三年低位，远低于市场预估的成长2.67%。此前低位为2012年第二季的年增0.42%。主计总处表示，主要系商品及服务输出远低于预测所致。

本地时间 13:15 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.600 31.682 台湾加权股价指数<.TWII 8,516.94 8,665.34 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.388% 0.391% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.380-0.391% 0.295-0.410%

--一周拆款利率区间 0.380-0.460% 0.388-0.460%

--两周拆款利率区间 0.410-0.420% 0.425-0.470%

**短票利率持稳低档**

短票方面，票券商交易员表示，月初发票量本就不多，且旬底落点安排偏少，因此大型票券商开出的买票利率多以0.54%为主。

一大型票券商主管指出，受上周五公布的第二季GDP年增率远低于预期影响，市场认为央行在未来半年不会升息，为去化中长期资金，有银行开始承做落点在半年后的他保票。

〞他们之前不愿拿长，但GDP出来后就变了。〞票券商交易主管说。

大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.54-0.55%，同上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.548%，前日为0.547%；上日成交量86.4亿台币，前日105.74亿台币。

今日央行存单到期金额3,319.5亿，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期金额总计为7,937.7亿；余日落点分别周二1,037亿、周三2,095亿、周四1,443.2亿、周五43亿。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为905亿台币，累积至周日超额准备为6,228亿台币、加计前期1%的超额准备7,754亿台币。

**月初资金浮滥**

债市附买回(RP)市场方面，证券交易员指出，月初资金回流，市况更趋浮滥，不过利率已处在低位，除非有同业率先调降，否则不会轻举妄动。

一证券商交易员表示，今天来电要券的投信客户非常多，但因券源偏少，因此都以到期续做为主。目前RP利率已经很低，没有想进一步压低利率的打算。

〞没人开第一枪，我也不想当坏人。〞该交易员说。

另一大型票券商交易员则称，投信大笔金额消化不掉，为减低到处找券以及保持流动性的便利，因此选择承做隔夜RP交易，但利率也没有调低。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52-0.53%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.63%，利率约同上日。