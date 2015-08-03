美国能源：钻机数量最近一周增加五台，尽管油价下跌--油服企业

路透7月31日 - 周五公布数据显示，尽管美国原油价格从近期高位下跌，但美国能源企业在7月31日止当周仍增加五台石油钻机，而且前一周增加21台活跃钻机，增幅为逾一年最大。

这表明一些钻探公司继续落实5月和6月宣布增加钻机数量的计划，当时美国原油期货价格平均为每桶60美元。美国原油上周五结算价跌1.4美元或约3%至47.12美元。

钻探公司在美国两个主要页岩油块增加钻机，美国有四个主要页岩油块，其中有三个在西德克萨斯和新墨西哥州东部的Permian盆地，另一块在北达科他州和蒙大拿州的巴肯(Bakken)油田。他们在南德克萨斯的Eagle Ford和科罗拉多州以及怀俄明州的Niobrara各减少一个钻机。

油服公司Baker Hughes 在其报告中称，本周钻机数量增加为过去34周来第四周增加，使得钻机总量升至664台，为5月初以来最高。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)