台湾债市：五年及10年券殖利率双创逾两年新低，因台股重挫资金涌入避险

路透台北8月3日 - 台湾五年公债104/9 和10年公债104/5 殖利率周一早盘双双续创逾两年盘中新低；交易员指出，由于台股开盘即重挫，投资人信心大崩败，资金涌往债市避险，带动殖利率走低。

不过，交易员表示，随着主流券殖利率挫低，开盘近半小时后券商获利了结卖单出笼，一家大型金融机构则逆势买入，但追低意愿薄弱，料今天五年券殖利率在0.90%应有撑。

〞股市投资人信心大崩败，资金狂逃到债市避险，钱一直进来，殖利率跟着往下沉。〞一位大型公股银行主管说。

另位证券商交易员表示，因上周公布第二季GDP成长不如预期，加上多家近来原在支撑盘面的个股下修财测等重创今天台股走势，若股市持续走跌，融资追缴将跟着出笼，债市多多少少将受惠，使殖利率走低。

今日五年公债104/9殖利率盘中最低跌至0.9055%，创逾两年新低，此前低为2013年5月14日的盘中低位为0.9050%。10年券104/5殖利率盘中最低也跌至1.4300%，创逾两年盘中新低，此前低为2013年7月24日盘中低位为1.4180%。

本地时间上午10:32时，台股加权指数 下跌1.83%，报8,503.51点。

美国公债价格周五上扬，之前公布的数据显示，第二季美国劳工成本增幅为纪录最低，削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)9月升息的理据。惟投资者对美联储最终在年内升息的预期不断增强。

交易员预估，今天五年券104/9殖利率波动区间暂看0.90-0.93%；10年券104/5殖利率则在1.42-1.45%。

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