新加坡个股：来宝集团称获潜在投资方洽询，驳斥偿债困难传言

* 来宝称有能力赎回本周到期的7.35亿美元债券

* 来宝称完成债券赎回，仍将有超过10亿美元现金

* 第二季财报及PwC报告提前至8月10日公布

路透新加坡8月3日 - 亚洲最大的大宗商品贸易商来宝集团 表示，已有数方人马接触该公司，洽询可能提供融资以及投资，并驳斥有关来宝无法在本周赎回一笔7.35亿美元债券的传言。

来宝集团在2月中遭Iceberg Research指控资产灌水，幅度达以10亿美元计，之后来宝渐渐失去投资者的信心。

来宝否认这些指控，并委托普华永道(PwC，罗兵咸永道/资诚)对会计实务进行审核报告，试图平抚投资者疑虑。来宝股价上周大跌近30%，自2月中以来跌幅已达约60%。

在周一声明稿中，来宝强调拥有充足现金和流动性，可应对偿债与业务运作。公司称有资金支付8月4日到期的7.35亿美元债券，而且之后还有10亿美元以上的现金。来宝还表示，公司有150亿美元的银行授信额度。

来宝称，已有数方人马接触公司管理高层，提供可能的融资及策略及/或投资选项。