《汇市简讯》澳元/美元小跌，受财新中国制造业PMI数据走软拖累

0151GMT * 财新中国制造业采购经理人指数(PMI)7月终值降至47.8，初值为48 .2 * 澳元/美元从数据公布前的0.7306/11跌至0.7300下方 * 市场反应平淡，中国官方制造业PMI的表现也弱于预期 * 支撑位在上周五0.7234/0.7367走势的61.8%回撤位，即0.7285 * 跌破0.7280后可能进一步下探0.7250(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 龚芳)