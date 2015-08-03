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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 10:40 BJT

《汇市简讯》澳元/美元小跌，受财新中国制造业PMI数据走软拖累

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    * 财新中国制造业采购经理人指数(PMI)7月终值降至47.8，初值为48
.2 
    * 澳元/美元从数据公布前的0.7306/11跌至0.7300下方
    * 市场反应平淡，中国官方制造业PMI的表现也弱于预期
    * 支撑位在上周五0.7234/0.7367走势的61.8%回撤位，即0.7285
    * 跌破0.7280后可能进一步下探0.7250(完)

      
      
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 (编译 刘秀红；审校 龚芳)

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