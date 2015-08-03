澳新汇市：澳元和新西兰元脱离低点，但后市走势料脆弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
澳洲一项民间通胀指标显示，7月物价压力依然稳固受控，央行必要时仍可再次降息。
澳洲央行周二将召开政策会议，市场普遍预计央行会维持利率在2.0%的纪录低点不变。投资者将关注政策声明中的利率前景，以及是否会对之前表示汇率应该更低的措辞进行任何修改。
市场预期显示，在圣诞节前澳洲再降息一次的几率为三分之二。澳元技术图显示初步支撑位在0.7285美元附近。
新西兰元 持稳于0.6590美元附近，周五曾一度升至0.6675。
“我们依然看空新西兰元，本周的事件可能提醒市场新西兰的痛处...我们预计乳制品拍卖及恒天然的最新支出数据将对新西兰元不利，”新西兰国民银行的策略师Raiko Shareef说。
最新的全球乳制品拍卖结果将在周三公布，预计价格不会好转。乳制品价格已较去年初时的最高点下跌60%左右。
新西兰元短期支撑位料在0.6540美元，卖单料在0.6630美元浮现。(完)
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全部现汇报价 (编译 白云/汪红英；审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”