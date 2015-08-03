中国股市：沪综指早盘收跌2.4%，中小市值股票回调压力明显

路透北京8月3日 - 中国股市沪综指周一早盘收跌2.4%。分析师指出，今日盘中前期热点板块持续性较差，加之临近中报披露期，中小盘将受到中期业绩压力的考验；由于目前市场风险偏好仍在回落，投资者情绪比较谨慎，体现在成交量上比较明显，增量资金进场脚步明显放缓，导致市场整体买盘严重不足，亦造成权重板块难有持续性表现。

沪综指 早盘收报3,574.80点，跌88.93点或2.43%。上证A股早盘成交2,173亿元人民币，上日为4,563.1亿元。

“调整的特点和针对性比较明显，高估值和小市值的股票回调压力较为明显。”首创证券策略分析师邵帅称。

他并指出，目前中小盘股整体估值水平虽较前期有所下降，但相比市场整体水平仍偏好，其股价能否企稳仍需业绩支撑。

中国证券报周一报导，截至8月1日，两市251家上市公司公布了2015年半年报，207家上市公布了2015年半年报业绩快报，占目前全部A股2,780家上市公司的16%。综合半年报和业绩快报情况来看，302家公司上半年业绩实现增长，156家公司业绩下滑，业绩增长公司家数占458家公司总数的比例为66%。