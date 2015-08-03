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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 13:35 BJT

《中国金融债发行日程表》--8月3日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)     或参考收益率
 =============================================================================
 *国开行         30            1        周二招标      固息增发债    8/5-8/6
                 40            3         
                 60            5
                 60            7
                 70           10       
                    (第15/12/13/16/10期增发债)
 *农发行         90            1        周三招标      固息增发债    8/6-8/7
                 60            3        
                 50            5        
                    (第16/18/15期增发债)  
 
 *进出口行       40            1        周四招标      固息增发债    8/6-8/10
                 40           10  
                    (今年第11和8期增发债)   
  进出口行       40            3        *3.3477%      固息增发债    7/30-8/3
                 40            5        *3.5758%
                    (今年第12和13期增发债)   
  国开行      *13.3亿美元      3     3个月Libor+1%  浮息境内美元债  7/29-8/5
                                      (数量招标) 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      8/12 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      8/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/11 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/25 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/12 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/4 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/20
                     
  注: *表示新增。(完)
    
   如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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