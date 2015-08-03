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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 07:48 BJT

****主要国家经济指标预测--8月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

8月4日(二)

0130 日本加班工资 6月 -- -1.6%

0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 +0.5% +0.3%

0130 澳洲零售销售 (较上前季) 第二季 +0.4% +0.7%

0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 6月 逆差31 逆差27.51

商品/服务进口(较前月) -- -4.0%

商品/服务出口(较前月) -- +1.0%

0430 澳洲央行利率决定 8月 2.00% 2.00%

0600 英国Nationwide房价(较前月) 7月 +0.4% -0.2%

(较上年同期) +3.5% +3.3%

0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 7月 58.4 58.1

0900 欧元区PPI(较前月) 6月 持平 持平

(较上年同期) -2.2% -2.0%

1330 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 51.3

1345 美国ISM纽约企业活动指数 7月 -- 690.2

1400 美国工厂订单(较前月) 6月 +1.8% -1.0%

扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.1%

耐久财订单(较前月) 6月修正值 -- +3.4%

扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +0.8%

扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +3.8%

扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +0.9%

2100 韩国外汇储备(亿美元) 7月 -- 3,747.5

2245 新西兰HLFS失业率 第二季 5.9% 5.8%

HLFS就业增长(较前季) +0.5% +0.7%

HLFS就业参与率 69.6% 69.6%

2245 新西兰劳工成本指数(较上季) 第二季 +0.5% +0.3%

(较上年同期) +1.8% +1.8%

附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

8月3日(一)

0030 澳洲TD-MI通胀指标 7月 +0.2% --

0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 7月 +2.2% --

网络招聘广告 -0.5% --

0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 7月 51.2 --

0140 韩国日经制造业PMI 7月 47.6 --

0730 瑞士制造业PMI 7月 48.7 50.7

0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 7月 55.3 53.9

0750 法国Markit制造业PMI 7月 49.6 49.6

0755 德国Markit/BME制造业PMI 7月 51.8 51.5

0800 欧元区Markit制造业PMI 7月终值 52.4 52.2

0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 7月 51.9 51.6

1230 美国实质个人支出(较前月) 6月 持平 --

个人所得(较前月) +0.4% +0.3%

个人支出(经季调，较前月) +0.2% +0.2%

核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +1.3% --

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% --

(较上年同期) +0.3% --

1345 美国Markit制造业PMI 7月终值 53.8 --

1400 美国建筑支出(较前月) 6月 +0.1% +0.6%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 52.7 53.5

价格指数 44.0 49.0

就业指数 52.7 54.7

新订单指数 56.5 --

1730 美国汽车销售年率(万辆) 7月 1,755 1,720

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +0.7% +0.7%(完)

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