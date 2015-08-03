主要国家经济指标预测--8月4日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
8月4日(二)
0130 日本加班工资 6月 -- -1.6%
0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 +0.5% +0.3%
0130 澳洲零售销售 (较上前季) 第二季 +0.4% +0.7%
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 6月 逆差31 逆差27.51
商品/服务进口(较前月) -- -4.0%
商品/服务出口(较前月) -- +1.0%
0430 澳洲央行利率决定 8月 2.00% 2.00%
0600 英国Nationwide房价(较前月) 7月 +0.4% -0.2%
(较上年同期) +3.5% +3.3%
0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 7月 58.4 58.1
0900 欧元区PPI(较前月) 6月 持平 持平
(较上年同期) -2.2% -2.0%
1330 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 51.3
1345 美国ISM纽约企业活动指数 7月 -- 690.2
1400 美国工厂订单(较前月) 6月 +1.8% -1.0%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.1%
耐久财订单(较前月) 6月修正值 -- +3.4%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +0.8%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +3.8%
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +0.9%
2100 韩国外汇储备(亿美元) 7月 -- 3,747.5
2245 新西兰HLFS失业率 第二季 5.9% 5.8%
HLFS就业增长(较前季) +0.5% +0.7%
HLFS就业参与率 69.6% 69.6%
2245 新西兰劳工成本指数(较上季) 第二季 +0.5% +0.3%
(较上年同期) +1.8% +1.8%
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
8月3日(一)
0030 澳洲TD-MI通胀指标 7月 +0.2% --
0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 7月 +2.2% --
网络招聘广告 -0.5% --
0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 7月 51.2 --
0140 韩国日经制造业PMI 7月 47.6 --
0730 瑞士制造业PMI 7月 48.7 50.7
0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 7月 55.3 53.9
0750 法国Markit制造业PMI 7月 49.6 49.6
0755 德国Markit/BME制造业PMI 7月 51.8 51.5
0800 欧元区Markit制造业PMI 7月终值 52.4 52.2
0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 7月 51.9 51.6
1230 美国实质个人支出(较前月) 6月 持平 --
个人所得(较前月) +0.4% +0.3%
个人支出(经季调，较前月) +0.2% +0.2%
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.3% --
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% --
(较上年同期) +0.3% --
1345 美国Markit制造业PMI 7月终值 53.8 --
1400 美国建筑支出(较前月) 6月 +0.1% +0.6%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 52.7 53.5
价格指数 44.0 49.0
就业指数 52.7 54.7
新订单指数 56.5 --
1730 美国汽车销售年率(万辆) 7月 1,755 1,720
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +0.7% +0.7%(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”