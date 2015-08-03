韩国金融市场：韩股下跌且韩元削减涨幅，因中国制造业数据疲弱

油价也下跌，7月油价创下2008年金融危机以来的最大单月跌幅。

“表现平平的数据加大了中国经济的不确定性，”东部证券的外汇分析师Yuna Park说。

现代证券的股票分析师Rhoo Yong-seok表示，采购经理人指数(PMI)令股市承压，因投资者仍对中国经济感到担忧。

包括炼油企业在内的韩国股市化工类指数 下跌2.5%。

外汇市场方面，在中国PMI公布后，韩元兑美元收窄涨幅。

韩元兑美元 涨0.5%至1,164.4韩元，数据公布前报1,162.0韩元。

三年期公债9月合约 涨0.05点，报109.26。

0234GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,164.4 1,170.0

日圆/韩元 9.3879/957 9.4036

韩国公债期货 * 109.26 109.21

韩国综合股价指数 2,013.59 2,030.16

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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