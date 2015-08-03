中国汇市：人民币早盘延续窄幅整理，在6.21元附近僵持格局短期难破

路透上海8月3日 - 人民币兑美元即期 周一早盘延续窄幅整理，半日波动不过5个点子，中间价则微升。交易员称，人民币走势极为稳定，最新公布的PMI数据对即期市场影响有限；从掉期和期权以及离岸CNH等走势看，人民币仍存一定贬值预期，但央行维稳6.21元底线态度坚决，料在该价位附近僵持格局短期难破。

他们并指出，离岸CNH和在岸价差仍有近90点子，但似乎套利欲望并不高，短期内价差或因在岸僵持而逐步收窄；因即期市场无法消化贬值预期，近期远期购汇需求渐增。而7-8月一般都会有股息购汇需求，在人民币贬值预期较强情况下，央行维稳有必要，但这之后状况会好些，届时放松波动或是时机。

“现在（汇率）稳定一些，也是央行想要的吧，往年也出现过点差基本都没有的（走势），中国特有的行情，短期内应该不会有变动。”一中资行交易员表示，“其实大家都知道贬的空间不大，也都心照不宣地做。”

北京时间11:36，中国人民币兑美元 即期报6.2096，上日收报6.2097元。今日人民币兑美元中间价 报6.1169元，上日中间价为6.1172元。人民币即期成交量 半日成交71亿美元，而上周五半日成交已过百亿美元。

受新订单收缩拖累，中国7月制造商生产动力不足，财新制造业PMI终值较初值进一步下调，并降至两年低点，与周末公布的官方制造业PMI一道，印证当前中国经济增长乏力，仍需宽松政策助力。

全球汇市方面，美元周一亚洲盘初保持守势，上周末因美国薪资成长数据疲弱而受到打击。该数据给美国升息前景带来阴影。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2935元, 上日尾盘为6.295元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2188/6.2192元, 上一交易日尾盘报6.2217元。