《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(8月3日-7日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《财经洞察》中国货币工具使用或改弦易张，降准+专项金融债成新宠

中国央行7月MLF(中期借贷便利)不增反降，净回笼1,345亿元；PSL(抵押补充贷款)环比新增也大幅缩量，较上月减逾七成。不寻常的数据或揭示着一个即将到来的事实：中国央行货币政策工具使用正在改弦易张，下调存款准备金率+长期专项金融债的政策组合将成为新宠。

--中国经济：下半年下行压力仍不小，房地产或出现回升势头--央行官员

中国央行调查统计司司长盛松成表示，上半年中国经济运行缓中趋稳，稳中向好，但未来下行压力仍然不小；预计2015年全年经济增长为7%左右，物价上涨1.5%左右，M2余额增长12%左右，社会融资规模增量为16万亿元左右。

--中国数据：7月财新制造业PMI终值降至两年低点，需求不振仍需政策助力

受新订单收缩拖累，中国7月制造商生产动力不足，财新制造业PMI终值较初值进一步下调，并降至两年低点，与周末公布的官方制造业PMI一道，印证当前中国经济增长乏力，仍需宽松政策助力。

--中国数据：7月财新服务业PMI创11个月新高，但受制造业拖累经济仍低迷

中国财新传媒最新PMI调查显示，7月中国服务业扩张步伐加快，新订单稳步增加；不过受制造业低迷影响，整体需求仍未有太多改善，中国经济增长依然乏力。

--中国数据：一季度末中央政府债务余额95,523亿元，同比增一成--财政部

中国财政部公布，今年一季度末中央政府债务余额为95,523亿元人民币，较2014年末的95,655亿元环比下降132亿元，较去年一季度末同比增加9,169亿元，增幅10.6%。

--中国经济：2013年底政府负债超过56万亿元，同比增近两成--社科院

中国社科院称，截至2013年底，中国政府负债超过56万亿元人民币，同比增长近两成；同期政府资产总额111.9万亿元，同比增长近一成，增速远低于负债增速。

--中国经济：猪价呈恢复性和补偿性上涨，未来供求紧平衡--农业部

中国农业部周三表示，3月下旬以来猪肉价格出现的持续上涨具有恢复性和补偿性特征，是猪价长期低迷导致产能大幅度调整引起的；预计后期生猪供求大体处于紧平衡状态，不会出现2011年的暴涨行情。

--中国贸易：下半年大宗商品价格维持低位，进口将继续低位运行--商务部

中国商务部发言人沈丹阳周二表示，2015年下半年大宗商品国际市场价格仍维持低位，受其影响并综合考虑国内外因素，中国的进口将继续低位运行。

--中国政策：上海等9城市获准内贸流通改革试点，支持电商企业拓展业务领域

中国国务院日前批复上海等9个城市开展国内贸易流通体制改革发展综合试点，探索建立创新驱动的流通发展机制,支持电子商务企业拓展业务领域和范围，创新电子商务发展模式。

--《中国数据观测》投资温和加速物价略有上升，工业仍低位徘徊

路透综合35家机构预测中值结果显示，中国经济继续探底企稳，受基建投资加速的拉动，7月投资略有升 温，消费保持稳健增速；但工业仍徘徊于低位，而猪肉价格的明显上涨，将推动整体消费者物价回升，PPI则 受大宗商品价格拖累进一步扩大跌幅。

--《中国数据观测》7月新增贷款料季节性回调至七千亿元，M2增速略降

路透调查的21家机构预测中值显示，中国7月新增人民币贷款预计为7,380亿元人民币，较上月减少近5,41 0亿元；市场人士认为，7月人民币贷款大概率会出现往年同期的时点性回调，在政策推动等因素下，下半年贷 款稳中回升可期。

--《中国数据观测》7月出口预计同比下滑1%因基数高，进口料降8%

路透综合超30家机构预测中值结果显示，中国7月出口因去年高基数因素影响，同比料 再现负值，且外需仍存较大不确定性，出口增速可能放缓；而国内经济形势仍难言乐观，大 宗商品价格继续下滑，7月进口形势亦难见起色；衰退型顺差下，当月贸易顺差预计仍将维 持较高水平。

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【金融】

--中国金融：银行业上半年新增不良贷款超去年，利润低增长成新常态--消息

中国经济进入换挡期，商业银行也将迎来自身发展的“新常态”。据两位消息人士周四透露，上半年银行业利润增速明显放缓，新增不良贷款超去年全年增量，且中小银行流动性管理压力明显加大。

--《焦点》中国万亿专项金融债将分批登场，政策全力护航料债市承接无忧

正值中国债市暖意融融之时，万亿元专项金融债近期将开始登场的消息令市场一惊，现券尤其是长端收益率应声反弹；不过此次发债背后实际上是货币政策的定向扩张，后续料有政策面的全力护航，与此前地方债置换的进程类似，加上又是分批发行，债市承接应无忧。

--中国金融：民间借贷年利超36%部分无效，P2P平台无担保责任--最高法

中国最高人民法院周四发布关于审理民间借贷案件司法解释，民间借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人有权请求借款人按照约定的利率支付利息；借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。

--中国央行：7月新增PSL缩量显示棚改投资放缓，货币整体需求偏弱

中国央行周一公布数据显示，7月份的货币整体需求偏弱，中期借贷便利(MLF)当月净回笼1,345亿元人民币；棚改项目的资金来源--抵押补充贷款（PSL）当月仅增429亿元，较上月大减逾七成，显示此项目的投资动能正在减弱。

--《分析》中国公开市场净回笼无碍资金宽松，逆回购继续传达央行维稳态度

中国央行公开市场本周结束此前两周净投放，转为小幅净回笼50亿元。市场人士指出，近期资金面持续宽松，公开市场微调的影响较为中性；实体经济需求疲弱，银行难觅合意资产导致流动性淤积于银行间，而央行后期或更倚重定向工具，有针对性地为稳增长提供弹药。

--中国金融：二季度信托业资产突破15万亿元，投资类信托占比接近四成

中国信托业协会周一公布，二季度末68家信托公司资产规模为15.87万亿元人民币，比一季度末增逾10%，结束自2013年三季度起的增长率逐季下滑态势。而随着信托业业务转型，投资类信托占比进一步上升至近四成。

--中国金融：金融杠杆可以大有作为，但必须适用运用远离危机--银监会官员

中国银监会副主席王兆星周一称，金融杠杆可以大有作为，但不能被神化，金融加杠杆的兴奋随之而来就是去杠杆的痛苦，必须运用适度才能够远离危机。

--中国金融：国有坏账银行业务范围拓宽，获准收购企业不良资产--新华

新华网周二稍晚报导称，中国财政部上周正式下发文件，放开华融、长城和东方三家国有资产公司的业务许可，允许其收购、处置非金融机构不良资产。这意味着资管公司争取多年的非金不良资产业务终于“落地”。

--中国债市：发改委出台项目收益债券管理办法，鼓励重点支持基础项目建设

中国国家发改委周三发布通知，进一步规范项目收益债券发行，规定其可以招标或簿记建档形式公开发行，也可以面向机构投资者非公开发行；同时鼓励项目重点用于支持基础项目建设、改善民生等。

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【外汇】

--《焦点》IMF报告建议即便决定将人民币纳入SDR，亦应暂缓九个月实施

周二发布的国际货币基金组织(IMF)工作人员报告称，IMF将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子的任何行动都应推迟到2016年9月以后实施。该报告显示，人民币在满足纳入SDR的各项金融标准方面表现不一。

--《焦点》IMF为人民币纳入SDR展诚意，明年入篮底气更足

IMF最新报告建议维持SDR货币篮子组成至明年9月份，为投资者提供“缓冲”，对人民币是否纳入SDR篮子的评估程序则暂未有变化；虽然人民币在“自由使用”方面仍面临一定的问题，但IMF正面态度令人民币成为SDR篮子货币的可能性上升。

--中国外汇：IMF最新SDR定值评估称，需在伦敦纽约等地建立离岸人民币汇率

IMF周二发布报告称，基于IMF当前对人民币纳入SDR的评估决定，在英国伦敦与美国纽约的外汇市场上，需要一个合适的人民币对美元汇率，欧洲央行亦需要建立离岸的人民币兑美元汇率，以便计算SDR货币篮子以美元计价的每日价值。 ==========================================================================

【证券/行业】

--《独家新闻》中国追查“恶意”做空，范围扩至香港与新加坡--消息人士

消息人士称，中国要求在香港与新加坡的外国及中资券商提交股票交易记录，把追查“恶意”卖空中国股票的行动扩展到了海外司法辖区。

--《焦点》中国清剿股市高频程序化交易，量化对冲策略将重新检讨

中国一场历史罕见的“股灾”，令A股市场一些隐含风险陆续引爆，而最新进入监管层视野的就是程序化交易。股价异常波动和程序化交易的搭配，成为近期扰动股市的重要因素。业内估计，程序化交易近阶段的政策环境趋紧，各机构亦将重新审视和完善各自的交易模型。

--中国证券：沪深证交所修订两融规则，融券卖出后需次日才能还券

中国上海和深圳两大证交所周一晚间同时发布公告，分别修订各自的融资融券交易实施细则，明确规定投资者在融券卖出后，需自次一交易日方可偿还相关融券负债。

--中国证券：上交所对存在严重异常交易行为的多个账户采取监管措施

中国上海证券交易所周一对存在严重异常交易行为的多个证券账户采取自律监管措施，对四个存在严重异常交易行为的证券账户，采取了盘中暂停证券账户交易的监管措施；对五个存在异常交易行为的证券账户，做出了口头警示。

--中港个股：中信等多家券商暂停融券交易，配合规则修改进行系统改造

在沪深证交所对融资融券规则紧急做出修改后，中国最大券商--中信证券等多家券商周二起暂停其融券卖出业务。中信证券称，暂停融券业务是为配合规则修改进行业务系统的改造，待系统改造完成后再恢复。

--中国证券：首单两融债权ABS登场，其中优先级可在证交所挂牌--报载

备受市场关注的证券公司两融债权ABS(资产支持证券)终于浮出水面。上海证券报周五报导，中国首单以券商两融融出资金债权为基础资产的资产支持证券 --“华泰国君融出资金债权1号资产支持专项计划”周四起正式发行，其中优先级并将在上海证券交易所挂牌转让。

--中港个股：中石化计划减产，第四季时产量料比上半年减少约5%--消息

业内消息人士周四表示，亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司计划削减产量，计划到第四季时产量较上半年大概减少5%，因燃料库存增加且柴油需求减慢。

--中港个股：工行首次在美为中企发行商业票据融资，可提供增信支持

以市值计全球第一大银行--工商银行周三表示，其通过广东分行和纽约分行联动，为TCL集团在美国债券市场发行商业票据；这是工行首次在美国市场代理发行商业票据为客户融资。

--中港个股：光大银行调低配资杠杆比例，并重启深圳分行配资业务

一则中国光大银行重启二级市场配资业务的传闻激起千层浪。路透从权威人士处获悉，光大银行近期已调低配资业务的杠杆比例至1:1，并重启了此前一度暂停的深圳分行配资业务。

--香港新股：中国再保险提交IPO申请，集资可能高达20亿美元