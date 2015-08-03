港股业绩：恒生银行中期净利同比增长近1.4倍，东亚则减少6.3%

路透香港8月3日 - 香港两大本地银行--恒生银行 以及东亚银行 周一公布中期业绩，前者净利增近1.4倍受出售投资带动，后者净利则按年下降6.3%反映本地净息差收窄及内地业务获利减少。

据联交所的公告显示，恒生银行于2015年1-6月净利为200.48亿港元，上年同期则为98.77港元；若撇除期内出售兴业银行 部分股权之收益106.36亿港元，净利仍上升11%。董事会拟发派第二次中期股息每股1.1港元。

恒生银行副董事长兼行政总裁李慧敏表示，上半年之核心业务录得均衡增长，因该行进一步加强服务渠道、促进跨部门合作以提升协同效益，即使经营环境竞争激烈，仍进一步拓展非利息收入来源并取得增长。虽然净利息收益率持续受压，上半年为1.86%，低于去年下半年的1.88%，但由于生息资产增加带动净利息收入录得稳健增长。

她并称，“市场竞争激烈，加上内地经济放缓、欧元区持续不明朗以及美国货币政策开始恢复常态，令下半年的经营环境充满挑战。”

恒生为汇丰控股 间接持有62.14%权益之附属公司，该行于6月末的普通股权一级资本比率为17.1%，一级资本比18.5%，较去年末分别增加1.5及2.9个百分点。

而香港最大的家族式管理银行东亚银行于今年上半年录得净利33.54亿港元，去年同期则为35.8亿港元，因本地业务净息差收窄以及内地业务利润减少。董事会建议派发中期股息每股0.38港元。

期内东亚中国除税前溢利为7.91亿港元，按年下降49%；受国内减息影响，净息差明显下降，由去年下半年的2.18%降至1.95%。监于贷款组合无可避免受经济下滑的影响而令其资产质素受压，东亚中国已减少其贷款组合，并将持续密切监察有关情况和加强追收不良贷款的力度。

香港时间13:04，恒生银行跌0.31%，报158.4港元；东亚亦跌1.75%，报30.85港元。（完）

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