中国债市动态：现券窄幅震荡，最新PMI数据疲弱但供给担忧仍在

路透上海8月3日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率及利率互换(IRS)均窄幅震荡；最新财新PMI数据仍疲弱，早盘一度有试探性买盘现身，但对于后市的供给担忧仍在，收益率下行暂欠缺动力。

交易员并指出，尽管股市低迷，资金堆积在债市，但万亿专项金融债将推出，加之对地方债进一步扩大置换规模的预期犹存，对中长端的压力不减，短期债市仍需时间消化供给因素影响，不过若后续相关货币支持政策出台，现券仍有走强机会。

“上下1-2个(基)点波动，(现券)和上周五差不多，IRS略跌吧；PMI挺差的，但供给还是个问题，逢利好就有卖(券)的，”上海一银行交易员表示。

他谈到，新增供给不断对市场的心理压力始终存在，特别是对长债，不过近期3-5年期新债颇受配置需求青睐，接下来可继续关注相关品种在一级市场的表现，若需求继续释放，有可能再度提振现券。

受新订单收缩拖累，中国7月制造商生产动力不足，财新制造业PMI终值较初值进一步下调，并降至两年低点，与周末公布的官方制造业PMI一道，印证当前中国经济增长乏力，仍需宽松政策助力。

为阻止中国经济的下行压力，中国将启动新一批基建投资项目，资金来源将来自开发性金融机构发行的逾万亿元长期专项金融债券。该类债券将分批发行，首批最快将于一个月左右推向市场。

华中一银行交易员则表示，尽管短期观望气氛较为浓重，但“股市起不来，债市也不会太差，毕竟资金在那儿摆着呢。”

国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报96.750元，较上日结算价涨0.13%；10年期T1509 早盘收报95.610元，较上日结算价涨0.07%。