《中国新债预测》国开行五期债定位料近二级，有望继续受配置买需支撑

* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年固息债

* 期限及招标金额：1年30亿元；3年40亿元；5/7年60亿元；10年70亿元

* 招标时间: 1/3/5年：8月4日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

* 受访人数: 9位(券商和银行)

* 预测区间: 2.58%-2.70%；3.28%-3.35%；3.55%-3.62%；3.90%-3.98%；3.90%-3.98%

* 预测均值: 2.61%；3.32；3.58%；3.93%；3.93%

路透上海8月3日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期债。路透调查显示，近期债市波动加大，对专项金融债、地方债的供给担忧萦绕不散，但考虑到股市震荡未稳、避险需求仍在，国开债定位料接近二级市场，收益率预测均值分别为2.61%、3.32%、3.58%、3.93%和3.93%。

“应该会接近二级水平吧，不会有明显的偏高或者偏低，”上海一银行交易员表示。

上海一券商交易员认为，最近几期国开行新债招标结果均向好，此次可能还将吸引银行理财等机构投资，“需求应该不会很差”。

华中一银行交易员则称，近期市场波动较大，现券暂无趋势性方向，一级市场走向亦有待观察，“多空交织，确实不好说”。

受新订单收缩拖累，中国7月制造商生产动力不足，财新制造业PMI终值较初值进一步下调，并降至两年低点，与周末公布的官方制造业PMI一道，印证当前中国经济增长乏力，仍需宽松政策助力。

为阻止中国经济的下行压力，中国将启动新一批基建投资项目，资金来源将来自开发性金融机构发行的逾万亿元长期专项金融债券。该类债券将分批发行，首批最快将于一个月左右推向市场。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.6592%、3.3557%、3.6123%、3.9556%和3.9612%。

明日招标的五称期债分别为该行2015年第15、12、13、16和10期金融债增发品种，票面利率依次为2.64%、3.54%、3.86%、3.94%和4.21%。

具体发行条款如下：

2015第15、12、13、16和10期增发债

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发行上限 1年30亿元；3年40亿元；5/7年60亿元；10年70亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：8月4日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 7月30日

起息日 1年：7月7日；3年：6月18日；5年：6月25日；

7年：7月10日；10年：4月13日

分销期 8/5-6日

上市日 8月10日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%