《路透晚报》--8月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：7月财新制造业PMI终值降至两年低点，需求不振仍需政策助力

受新订单收缩拖累，中国7月制造商生产动力不足，财新制造业PMI终值较初值进一步下调，并降至两年低点，与周末公布的官方制造业PMI一道，印证当前中国经济增长乏力，仍需宽松政策助力。

--中国经济：保持定力推动经济结构战略调整，发现和处理各类矛盾和风险--人民日报

人民日报周一发表评论文章称，既要保持战略定力，持之以恒推动经济结构战略性调整；又要树立危机应对和风险管控意识，及时发现和果断处理可能发生的各类矛盾和风险。

--中国经济：发改委批复岷江犍为航电枢纽工程，投资逾100亿元

中国国家发改委周一批复同意建设岷江犍为航电枢纽工程，总投资估算105.022亿元人民币。

--中国经济：下半年下行压力仍不小，房地产或出现回升势头--央行官员

中国央行调查统计司司长盛松成表示，上半年中国经济运行缓中趋稳，稳中向好，但未来下行压力仍然不小；预计2015年全年经济增长为7%左右，物价上涨1.5%左右，M2余额增长12%左右，社会融资规模增量为16万亿元左右。

--中国数据：一季度末中央政府债务余额95,523亿元，同比增一成--财政部

中国财政部公布，今年一季度末中央政府债务余额为95,523亿元人民币，较2014年末的95,655亿元环比下降132亿元，较去年一季度末同比增加9,169亿元，增幅10.6%。

--美中贸易：WTO裁定美国胜诉，称中国未遵守特钢关税裁决

世界贸易组织(WTO)小组周五裁定，中国未能遵守WTO的一项裁决。WTO在裁决中判定中国对某种特钢产品征收关税违反了全球贸易规则。

【金融】

--中国央行：7月新增PSL缩量显示棚改投资放缓，货币整体需求偏弱

中国央行周一公布数据显示，7月份的货币整体需求偏弱，中期借贷便利(MLF)当月净回笼1,345亿元人民币；棚改项目的资金来源--抵押补充贷款（PSL）当月仅增429亿元，较上月大减逾七成，显示此项目的投资动能正在减弱。

--中国金融：二季度信托业资产突破15万亿元，投资类信托占比接近四成

中国信托业协会周一公布，二季度末68家信托公司资产规模为15.87万亿元人民币，比一季度末增逾10%，结束自2013年三季度起的增长率逐季下滑态势。而随着信托业业务转型，投资类信托占比进一步上升至近四成。

--中国金融：金融杠杆可以大有作为，但必须适用运用远离危机--银监会官员

中国银监会副主席王兆星周一称，金融杠杆可以大有作为，但不能被神化，金融加杠杆的兴奋随之而来就是去杠杆的痛苦，必须运用适度才能够远离危机。

--《焦点》中国万亿专项金融债将分批登场，政策全力护航料债市承接无忧

正值中国债市暖意融融之时，万亿元专项金融债近期将开始登场的消息令市场一惊，现券尤其是长端收益率应声反弹；不过此次发债背后实际上是货币政策的定向扩张，后续料有政策面的全力护航，与此前地方债置换的进程类似，加上又是分批发行，债市承接应无忧。

--《财经洞察》中国货币工具使用或改弦易张，降准+专项金融债成新宠

中国央行7月MLF(中期借贷便利)不增反降，净回笼1,345亿元；PSL(抵押补充贷款)环比新增也大幅缩量，较上月减逾七成。不寻常的数据或揭示着一个即将到来的事实：中国央行货币政策工具使用正在改弦易张，下调存款准备金率+长期专项金融债的政策组合将成为新宠。

【固定收益】

--中国债市动态：现券窄幅震荡，最新PMI数据疲弱但供给担忧仍在

中国银行间债市周一早盘现券收益率及利率互换(IRS)均窄幅震荡；最新财新PMI数据仍疲弱，早盘一度有试探性买盘现身，但对于后市的供给担忧仍在，收益率下行暂欠缺动力。

--回购利率稳势不改，月初资金压力不大预期较乐观

中国银行间市场周一早盘主要回购利率维持稳势，隔夜、七天利率虽升但涨幅有限。交易员表示，月初资金面压力不大，后市预期较为乐观；上周五质押式回购成交额骤减，或与月末因素及加杠杆资金需求减弱有关，今日会否回升还有待观察。

--中国新债：进出口行周四将增发至多80亿元两期债，期限一年和10年

中国进出口银行周一公告称，将于周四(6日)在银行间债市招标增发至多80亿元人民币两期固息债，其中一年期、10年期计划发行量各不超过40亿元。

【外汇】

--中国汇市：人民币收盘持平，短期难破6.21元附近僵持格局

人民币兑美元即期周一收盘持平，中间价则微升。 交易员称，7-8月一般有股息购汇需求，在人民币贬值预期较强情况下，央行维稳有必要， 短期在6.21元附近僵持格局难破。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌1.1%至近四周新低，金融股护盘难挡市场人气涣散

中国股市沪综指周一收跌1.1%至近四周新低。分析师指出，今日多空围绕3,600点拉锯展开争夺，银行、保险板块再度成为护盘主力，但估值和基本面严重偏离的中小创股大跌严重拖累大盘，市场人气涣散，成交额持续萎缩，预计大盘短线维持弱势整理格局。

--中国证券：上交所对存在严重异常交易行为的多个账户采取监管措施

中国上海证券交易所周一对存在严重异常交易行为的多个证券账户采取自律监管措施，对四个存在严重异常交易行为的证券账户，采取了盘中暂停证券账户交易的监管措施；对五个存在异常交易行为的证券账户，做出了口头警示。

--《独家新闻》中国追查“恶意”做空，范围扩至香港与新加坡--消息人士

消息人士称，中国要求在香港与新加坡的外国及中资券商提交股票交易记录，把追查“恶意”卖空中国股票的行动扩展到了海外司法辖区。

--中国证券：对冲基金Citadel确认其一账户被深交所限制交易

全球知名对冲基金Citadel周一确认，其拥有的国信期货有限责任公司－司度(上海)贸易有限公司账户已被深圳证券交易所限制交易。目前，公司各办公室的其它运营正常。

--中国证券：证监会称要警惕程序化交易与异常波动、操纵市场叠加风险--报载

中国证券报周一援引中国证监会有关负责人指出，国内资本市场还处在新兴加转轨阶段，发展程序化交易尤应审慎，特别要警惕程序化交易与异常波动、操纵市场叠加的风险。证监会将继续把稳定市场、稳定人心、防范系统性风险作为工作目标，依法维护市场秩序，切实保护中小投资者合法权益。

--中国个股：梅雁吉祥获中证金增持，后者成为公司第一大股东

在本次救市中备受关注的中国证券金融股份有限公司再次浮出水面，中国广东梅雁吉祥水电股份有限公司 600868.SS 周一公告称，根据中国登记结算公司股东名册结果，截止至7月31日，法人股东中证金公司已成为目前公司第一大股东。

--香港新股：中国再保险提交IPO申请，集资可能高达20亿美元