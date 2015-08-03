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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 06:23 BJT

****澳新经济指标预测--8月4日-8月11日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值        
    
    8月3日当周
    
    8月4日(二)
    0130 澳洲零售销售(较前月)                          6月      +0.5%     +0.3%
    0130 澳洲零售销售 (较上前季)                    第二季      +0.4%     +0.7%
    0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                 6月     逆差31 逆差27.51
             商品/服务进口(较前月)                                --      -4.0%
             商品/服务出口(较前月)                                --      +1.0%
    0430 澳洲央行利率决定                              8月      2.00%     2.00%
    2245 新西兰HLFS失业率                           第二季       5.9%      5.8%
               HLFS就业增长(较前季)                             +0.5%     +0.7%
               HLFS就业参与率                                   69.6%     69.6%
    2245 新西兰劳工成本指数(较前季)                 第二季      +0.5%     +0.3%
                           (较上年同期)                         +1.8%     +1.8%
    
    8月4-5日
    2330 澳洲AIG服务业指数                             7月        --      51.20 
    
    8月5日(三)
    暂无重要经济数据公布
    
    8月6日(四)
    0130 澳洲就业人口(万人)                            7月    增加1.5  增加0.73
             全职就业人口(万人)                                   --   增加2.45
             就业参与率                                         64.8%     64.8%
             失业率                                              6.0%      6.0%
    
    8月6-7日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                             7月        --         46 
    
    8月7日(五)
    0130 澳洲自住房屋融资                              6月      +5.0%     -6.1%
             投资房屋融资                                         --      -3.2% 
    
    8月10日当周
    
    8月10日(一)
    2245 新西兰电子卡零售销售(经季节调整)(较前月)      7月        --      +0.5%
                             (较上年同期)                         --      +5.0%
    
    8月11日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                 7月        --     正11.0
                          企业信心指数                            --       正10(完)

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