日韩经济指标预测--8月4日-8月11日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月3日当周 8月3日(一) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% 持平 (较上年同期) +0.7% +0.7% 8月4日(二) 0130 日本加班工资 6月 -- -1.6% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 7月 -- 3,747.5 8月5日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超217 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超821 8月6日(四) 0500 日本同时指标(较前月) 6月 -- -1.8 领先指标(较前月) -- -0.2 2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 12,429 8月7日(五) 暂无重要经济数据公布 8月10日当周 8月9日(日) 2350 日本银行放款数据(较上年同期) 7月 -- +2.5% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 6月 -- 18,809 8月10日(一) 0500 日本消费者信心指数 7月 -- 41.7 0500 日本服务业景气判断指数 7月 -- 51.0 2100 韩国出口物价(较上年同期) 7月 -- -2.2% 进口物价(较上年同期) -- -14.0% 8月11日(二) 2300 韩国失业率 7月 -- 3.9% 2350 日本企业物价(较前月) 7月 -- -0.2% (较上年同期) -- -2.4% (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”