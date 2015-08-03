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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 06:19 BJT

****日韩经济指标预测--8月4日-8月11日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值 
    
    8月3日当周
    
    8月3日(一)
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)               7月       +0.2%       持平
                                (较上年同期)                     +0.7%      +0.7%
    8月4日(二) 
    0130 日本加班工资                                  6月         --       -1.6%
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          7月         --     3,747.5
    
    8月5日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周         --     卖超217
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --     卖超821
    
    8月6日(四)
    0500 日本同时指标(较前月)                          6月         --        -1.8
             领先指标(较前月)                                      --        -0.2
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          7月         --      12,429
    
    8月7日(五)
    暂无重要经济数据公布
    
    8月10日当周
    
    8月9日(日)
    2350 日本银行放款数据(较上年同期)                  7月         --       +2.5%
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)              6月         --      18,809
    
    8月10日(一)
    0500 日本消费者信心指数                            7月         --        41.7
    0500 日本服务业景气判断指数                        7月         --        51.0
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                      7月         --       -2.2%
             进口物价(较上年同期)                                  --      -14.0%
    
    8月11日(二)
    2300 韩国失业率                                    7月         --        3.9%
    2350 日本企业物价(较前月)                          7月         --       -0.2%
                     (较上年同期)                                  --       -2.4%
    (完)

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