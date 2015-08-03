国际油市：油价触及数月低点，受OPEC产量创新高及中国数据疲弱打压

“市场似再度聚焦供应面...难处之一就是伊朗可能会重返油市，且没有明显的迹象表明OPEC会为此预留空间，”CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner表示。

布兰特原油 在0449 GMT时跌0.39美元，至每桶51.82美元；稍早曾触及51.50美元的盘中低位，且为2月2日以来低位。油价处于2014年末以来最长的连跌周数。

美国原油 跌0.33美元至每桶46.79美元，此前曾触及四个月来低位46.35美元。近月合约7月跌幅高达20.8%，为2008年10月以来单月最大跌幅。

周五的交易数据显示，对冲基金和其它投机客已将对美国原油的多头曝险降至近五年最低，因本土钻井商不顾全球油市过剩局面，继续增加钻机并全力采油。

生产、新订单及出口等主要分项纷纷下降，拖累中国7月官方制造业PMI降至50的五个月低位。这和降至逾一年低位的财新制造业PMI初值走势一致，表明经济企稳基础不够牢固，下半年经济增长令人担忧。 (完)

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