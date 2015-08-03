《全球汇市》美元多头稍事歇息，市场聚焦美制造业数据表现

“总的来说，我们继续认为美元将持坚并维持强势，”瑞信在新加坡的私人银行和理财部门资深外汇策略师Heng Koon How说。

然而，日圆能够经受住美元全线走强的影响，如果日本央行避免扩大货币刺激措施的话，Heng如是说。他还指出，日圆兑美元汇率似乎被大幅低估。

“我们几乎找不到日圆进一步走软的理由，”Heng说。

澳元兑美元 持稳，报0.7301美元，反弹脱离了上周五触及的六年低点0.7234美元。

澳元进一步上行可能受限。中国官方调查数据显示，中国7月官方制造业PMI降至五个月低位，受国内外需求走软拖累。

澳元时常被视为中国题材的流动性替代对象。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0980 1.0987 -0.06 -9.23 1.2097

美元/日圆 124.03 123.92 0.09 3.83 119.68

欧元/日圆 136.18 136.04 0.10 -6.23 144.78

美元/瑞郎 0.9654 0.9655 -0.01 -2.89 0.9941

英镑/美元 1.5621 1.5622 -0.01 0.31 1.5573

美元/加元 1.3125 1.3086 0.30 12.97 1.1618

澳元/美元 0.7293 0.7302 -0.12 -10.71 0.8168

新西兰元/美元 0.6585 0.6582 0.05 -15.54 0.7797

澳元/日圆 90.460 90.330 0.14 -7.44 97.750

新西兰元/日圆 81.670 81.560 0.13 -12.65 93.310

英镑/日圆 193.75 193.60 0.08 4.26 186.38

澳元/新西兰元 1.1072 1.1050 0.20 5.76 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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