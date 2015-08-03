台湾股市：收创逾17个月低，因基本面不佳且亚股下跌

路透台北8月3日 - 台湾股市周一明显收低，创逾17个月低位。分析师表示，主要因台湾基本面以及企业获利展望不佳，且亚股也普遍下跌，导致大盘再度出现多杀多走势。

大盘加权股价指数 收低1.63%报8,524.41点，前低在去年2月17日的8,519.55点。今日成交初值 为781.99亿台币，上交易日修正后为869.48亿。

元大投顾经理周道中表示，台湾经济数据特别不好，再加上国际股市不佳以及联发科技 对营运前景悲观以对，引发高价股以及半导体类股的杀盘。

〞台湾五分之二或一半是电子业，电子业不好，台股就不会好。〞他说。

不过周道中也强调，台股经过大幅下跌后，指数已经接近8,400点附近的长期上升趋势线，或许会出现技术性反弹。

但第一金投顾董事长陈奕光则称，后续要观察8,500点重要支撑是否正式跌破，若引爆程式停损卖压出笼，预计要到8,200点才会出现支撑。

台湾第二季国内生产总值(GDP)概估为年增0.64%，创三年低位，远低于市场预估的成长2.67%。此前低位为2012年第二季的年增0.42%。