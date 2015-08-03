更新版 1-中国汇市：人民币收盘持平，短期难破6.21元附近僵持格局

* 人民币收盘持平，中间价微升 * 短期在6.21元附近僵持格局难破 * 长期维持一条水平线走势难度较大 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京8月3日 - 人民币兑美元即期 周一收盘持平，中间价则微升。 交易员称，7-8月一般有股息购汇需求，在人民币贬值预期较强情况下，央行维稳有必要， 短期在6.21元附近僵持格局难破。 交易员并称，因即期无法消化贬值预期，最近远期购汇需求渐增。离岸CNH和在岸价差 维持在约90个点子，因在岸即期僵持，短期内价差或逐步收窄。 “现在（汇率）稳定一些，也是央行想要的吧，往年也出现过点差基本都没有的（走势 ），中国特有的行情，短期内应该不会有变动。”一中资行交易员表示，“其实大家都知道 贬的空间不大，也都心照不宣地做。” 最新PMI数据对汇市影响有限。受新订单收缩拖累，中国7月制造商生产动力不足，财新 制造业PMI终值较初值进一步下调，并降至两年低点，与周末公布的官方制造业PMI一道，印 证当前中国经济增长乏力，仍需宽松政策助力。 民生证券研究院固定收益负责人李奇霖认为，目前人民币汇率面临的压力在于，已没有 一个好的人民币资产来承载流动性，明年一季度人民币可能进入贬值通道。 他指出，回顾去年末人民币贬值时期，中国A股的如虹涨势抵消了部分资金外流压力。 加之目前中国经济下行压力不小，人民币要再现金融危机期间软钉住美元的走势较难；因当 年中国债务和产能过剩不及目前严重，房地产亦非处于中长期顶部。 “明年一季度是个坎，因为FED年底和明年一季度加息概率非常大，现在看9月加息预期 似乎不那么大。”他在谈及人民币开启贬值趋势的可能时点时表示。 全球汇市方面，美元兑一篮子货币周一下跌，上周尾段美国低迷的薪资增长数据给升息 前景蒙阴，使美元受挫。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2097 6.2097 0.00% 中间价 6.1169 6.1172 0.00% 成交额 192.23亿美元 日内美元兑人民币相对于中间价最大 1.52%(上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 8 6.2093 6.2101 今年以来升贬幅度 -0.09% 2005年汇改以来升贬幅度 33.28% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C 1,570 FXS> 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.2187 6.2205 一年期NDF 6.2895 6.295 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 张喜良/黄凯)