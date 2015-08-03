版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 13:54 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：市场对中国疲软的PMI数据反应平淡

0546GMT

* 美元/日圆上涨0.13%，澳元/美元下滑0.1%，美元/加元升0.24%，美元/马币升0.6%

* 日股日经指数跌0.21%，中国沪综指跌2.46%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑1.06%，美国10年期公债收益率报2.2069%，布兰特油价跌0.88%

* 中国7月财新制造业PMI终值降至两年低点，需求不振仍需政策助力

* 希腊股市周一将恢复交易，禁止本国投资者使用存款买股票

* 加拿大总理宣布10月19日举行选举，聚焦于低迷的经济 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐