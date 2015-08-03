欧股业绩：德国商业银行第二季净利翻倍，得益于零售业务强劲

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透法兰克福8月3日 - 德国商业银行 第二季净利增长逾一倍至2.8亿欧元(3.07亿美元)，受益于强劲的零售银行业务活动，这一净利规模比分析师预估要高。
该行周一称，仍计划在2015年派发股息，并称其10.5%的核心一级资本充足率包含了对2015年上半年每股0.1美元的累计股息的考量。
分析师原本预期德商银行的季度净利为2.56亿欧元。
德商银行财务长Stephan Engels称，尽管存在诸多不利因素，但该行2015年仍将致力于提高营收和市场份额。
“银行业的大环境艰难，而且在可预见的未来都将维持这个状况。”(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。