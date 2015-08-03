路透基点：广西大藤峡水利枢纽开发公司签署173.6亿元项目融资--TRLPC

路透香港8月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有的广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司首次涉足联贷市场，为广西壮族自治区一水电站项目签署173.6亿元人民币(28亿美元)的40年期项目融资案。

独家牵头行兼簿记行和额度代理行为中国国家开发银行广西分行，承贷108亿元。农业银行、建设银行和广西北部湾银行为参贷行。

借款人广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司于2009年8月由国家水利部、广西壮族自治区政府及广东省政府共同投资组建。公司由五家股东构成，注册所在地在广西南宁市，注册资本5亿元。(完)