路透基点：广西大藤峡水利枢纽开发公司签署173.6亿元项目融资--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有的广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司首次涉足联贷市场，为广西壮族自治区一水电站项目签署173.6亿元人民币(28亿美元)的40年期项目融资案。
独家牵头行兼簿记行和额度代理行为中国国家开发银行广西分行，承贷108亿元。农业银行、建设银行和广西北部湾银行为参贷行。
大藤峡水电站项目地处桂平市附近，总投资规模339亿元。项目于去年底开工，预计2023年投入商业运营。
借款人广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司于2009年8月由国家水利部、广西壮族自治区政府及广东省政府共同投资组建。公司由五家股东构成，注册所在地在广西南宁市，注册资本5亿元。(完)
(编译 艾茂林; 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”