日本股市：中国经济忧虑令日经指数回落，但尾盘买兴帮助削减跌幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京8月3日 - 日本股市周一下跌，日经指数终止三日连涨走势，因投资者对中国经济放缓的担忧加深，即便是企业财报大都表现正面，也未能抵消忧虑。
日经指数 盘内最多下跌0.9%，尾盘时段的买兴帮助削减大部分的跌幅，终场收低0.2%，报20.548.11点。东证股价指数 收平于1,659.60点。
钢铁类股 受创最重，神户制钢 下挫4.2%，日新制钢 大跌9.7%。
此外，一些市场人士称周末的部长级会议未能达成跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)，这也影响了市场人气。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”