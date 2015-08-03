日本股市：中国经济忧虑令日经指数回落，但尾盘买兴帮助削减跌幅

路透东京8月3日 - 日本股市周一下跌，日经指数终止三日连涨走势，因投资者对中国经济放缓的担忧加深，即便是企业财报大都表现正面，也未能抵消忧虑。

日经指数 盘内最多下跌0.9%，尾盘时段的买兴帮助削减大部分的跌幅，终场收低0.2%，报20.548.11点。东证股价指数 收平于1,659.60点。

钢铁类股 受创最重，神户制钢 下挫4.2%，日新制钢 大跌9.7%。