版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 14:45 BJT

日本股市：中国经济忧虑令日经指数回落，但尾盘买兴帮助削减跌幅

路透东京8月3日 - 日本股市周一下跌，日经指数终止三日连涨走势，因投资者对中国经济放缓的担忧加深，即便是企业财报大都表现正面，也未能抵消忧虑。

日经指数 盘内最多下跌0.9%，尾盘时段的买兴帮助削减大部分的跌幅，终场收低0.2%，报20.548.11点。东证股价指数 收平于1,659.60点。

钢铁类股 受创最重，神户制钢 下挫4.2%，日新制钢 大跌9.7%。

此外，一些市场人士称周末的部长级会议未能达成跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)，这也影响了市场人气。（完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐