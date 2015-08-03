全球金市：金价走势艰困，上月录得两年来最差月度表现

“这个题材直截有力地为金市挹注了空头趋势，”华侨银行分析师Barnabas Gan表示。

0630 GMT，现货金 持平为每盎司1,095.36美元。上周五曾低见1,079.50美元，逼近上月所及的2010年2月以来最低点1,077美元。

投资人观望美国周五将发布的非农就业月报，Gan表示，若表现强势将意谓着金价将续跌。

美国政府周五公布的数据显示，对冲基金与基金经理7月28日当周维持COMEX黄金的净空仓。这表明最近从金市大批撤资并不只是条件反射。