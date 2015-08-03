全球金市：金价走势艰困，上月录得两年来最差月度表现

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“这个题材直截有力地为金市挹注了空头趋势，”华侨银行分析师Barnabas Gan表示。
0630 GMT，现货金 持平为每盎司1,095.36美元。上周五曾低见1,079.50美元，逼近上月所及的2010年2月以来最低点1,077美元。
金价7月月线下跌近7%，为2013年6月以来最大单月跌幅。上周周线连六周翻黑，为1999年以来最长跌势。
投资人观望美国周五将发布的非农就业月报，Gan表示，若表现强势将意谓着金价将续跌。
“若指标显示美国经济强劲改善，将显示金价可能掼破1,000美元支撑，”他称。
美国期金12月合约 持平为每盎司1,095.10美元。
美国政府周五公布的数据显示，对冲基金与基金经理7月28日当周维持COMEX黄金的净空仓。这表明最近从金市大批撤资并不只是条件反射。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周五黄金持仓量续减，降至2,163万盎司，为2008年9月以来低位。
现货铂金 跌0.4%，钯金 涨0.5%，两者均距数年低点不远。
现货白银 下滑0.3%，报14.73美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/龚芳; 审校 王洋/于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”