台湾债市：五年和10年券殖利率齐创逾两年新低，台股重挫资金拥债避险

* 五年券殖利率创近27个月新低，交易员估破0.9%即至低点 * 10年券殖利率创逾两年新低，明日观察重点为台股走势 * 银行及大型券商紧抱五年券，今年以来养券成大赢家 路透台北8月3日 - 台湾五年公债104/9 和10年公债104/5 殖 利率周一双创逾两年收盘新低；交易员指出，因美国指标10年公债殖利率走低，加上台股重 挫，吸引资金涌入债市避险，明日观察重点仍在台股表现。 交易员表示，由于五年券104/9筹码大都在银行手中，近来殖利率虽走低，惟筹码并未 松动，且随殖利率往下走，今年以来养券者均收获丰硕；惟就历史经验来看，该券殖利率若 跌破0.90%即趋近相对低点。 〞银行和大型券商都紧捉着五年券不放，看来殖利率还会缓步往下走。〞一位证券商交 易员说。 另一位证券商交易亦指出，随台债主流券殖利率走低，今年紧抱五年券的银行和大型券 商均成为债市大赢家；短线台债集结筹码稳定、资金充沛、经济基本面不好，及台股表现不 佳等有利条件之下，市场气氛仍旧偏多。 今日五年公债104/9殖利率收盘创同年期公债近27个月新低，前次收盘低点在2013年5月 10日的0.8905%；10年券104/5殖利率也收创同年期公债逾两年收盘新低，前低为2013年7月2 4日的1.4270%。 台湾股市周一明显收低，创逾17个月低位；分析师表示，主要因台湾基本面以及企业获 利展望不佳，且亚股也普遍下跌，导致大盘再度出现多杀多走势。大盘加权股价指数<.TWII > 收低1.63%报8,524.41点，前低在去年2月17日的8,519.55点。 美国公债价格上周五上扬，之前公布的数据显示，第二季美国劳工成本增幅为纪录最低 ，削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)9月升息的理据。惟投资者对美联储最终在年内 升息的预期不断增强。 交易员预估，明日10年公债104/5殖利率交易区间暂看在1.420-1.450%；五年公债104/9 殖利率则暂看0.910-0.940%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 -1.07 0.9125% *0.9055-0.9200% 62.50 10 104/5 -1.08 1.4315% *1.4300-1.4380% 39.00 注*：表该券殖利率发行以来新低。 本周全球重要经济事件和数据包括： 8/3(一)：美国6月个人支出/所得、7月Markit制造业PMI终值；美国6月建筑支出、7月I SM制造业指数。 8/4(二)：韩国7月日经/Markit制造业PMI；日本6月加班工资；英国7月Nationwide房价 、Markit/CIPS建筑业PMI；欧元区6月生産者物价指数(PPI)；美国6月工厂订单、6月耐久财 订单修正值；印度央行举行货币政策会议。 8/5(三)：台湾7月CPI、7月底外汇存底；财新中国7月非制造业PMI；意、法、德、欧元 区和英国7月服务业和综合PMI；欧元区6月零售销售；美国7月ADP民间就业报告、6月国际贸 易收支；美国7月Markit服务业PMI终值、ISM非制造业指数。 8/6(四)：德国6月工业订单；美国7月 Challenger企业裁员人数；日本央行货币政策会 议(至8月7日)。 8/7(五)：中国二季度国际收支平衡表(初步数)；德国6月工业生産；德国、法国和英国 6月贸易数据；台湾7月出口；美国7月非农就业、6月消费者信贷；日本央行宣布利率决议。 8/8(六)：中国7月进出口贸易数据。 8/9(日)：中国7月PPI和CPI。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.4315 5 104/9 0.9125 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.6200 (完) (记者 罗两莎；审校 詹静宜/林高丽)