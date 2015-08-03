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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 15:31 BJT

台湾债市：五年和10年券殖利率齐创逾两年新低，台股重挫资金拥债避险

* 五年券殖利率创近27个月新低，交易员估破0.9%即至低点
    * 10年券殖利率创逾两年新低，明日观察重点为台股走势
    * 银行及大型券商紧抱五年券，今年以来养券成大赢家

    路透台北8月3日 - 台湾五年公债104/9 和10年公债104/5 殖
利率周一双创逾两年收盘新低；交易员指出，因美国指标10年公债殖利率走低，加上台股重
挫，吸引资金涌入债市避险，明日观察重点仍在台股表现。
    
    交易员表示，由于五年券104/9筹码大都在银行手中，近来殖利率虽走低，惟筹码并未
松动，且随殖利率往下走，今年以来养券者均收获丰硕；惟就历史经验来看，该券殖利率若
跌破0.90%即趋近相对低点。
    
    〞银行和大型券商都紧捉着五年券不放，看来殖利率还会缓步往下走。〞一位证券商交
易员说。
    
    另一位证券商交易亦指出，随台债主流券殖利率走低，今年紧抱五年券的银行和大型券
商均成为债市大赢家；短线台债集结筹码稳定、资金充沛、经济基本面不好，及台股表现不
佳等有利条件之下，市场气氛仍旧偏多。
    
    今日五年公债104/9殖利率收盘创同年期公债近27个月新低，前次收盘低点在2013年5月
10日的0.8905%；10年券104/5殖利率也收创同年期公债逾两年收盘新低，前低为2013年7月2
4日的1.4270%。
    
    台湾股市周一明显收低，创逾17个月低位；分析师表示，主要因台湾基本面以及企业获
利展望不佳，且亚股也普遍下跌，导致大盘再度出现多杀多走势。大盘加权股价指数<.TWII
> 收低1.63%报8,524.41点，前低在去年2月17日的8,519.55点。 
    
    美国公债价格上周五上扬，之前公布的数据显示，第二季美国劳工成本增幅为纪录最低
，削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)9月升息的理据。惟投资者对美联储最终在年内
升息的预期不断增强。 
    
    交易员预估，明日10年公债104/5殖利率交易区间暂看在1.420-1.450%；五年公债104/9
殖利率则暂看0.910-0.940%。 
        
          收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年        期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5       104/9                  -1.07      0.9125%  *0.9055-0.9200%      62.50
  10       104/5                  -1.08      1.4315%  *1.4300-1.4380%      39.00
     注*：表该券殖利率发行以来新低。
    本周全球重要经济事件和数据包括：  
    
    8/3(一)：美国6月个人支出/所得、7月Markit制造业PMI终值；美国6月建筑支出、7月I
SM制造业指数。

    8/4(二)：韩国7月日经/Markit制造业PMI；日本6月加班工资；英国7月Nationwide房价
、Markit/CIPS建筑业PMI；欧元区6月生産者物价指数(PPI)；美国6月工厂订单、6月耐久财
订单修正值；印度央行举行货币政策会议。

    8/5(三)：台湾7月CPI、7月底外汇存底；财新中国7月非制造业PMI；意、法、德、欧元
区和英国7月服务业和综合PMI；欧元区6月零售销售；美国7月ADP民间就业报告、6月国际贸
易收支；美国7月Markit服务业PMI终值、ISM非制造业指数。
    
    8/6(四)：德国6月工业订单；美国7月 Challenger企业裁员人数；日本央行货币政策会
议(至8月7日)。
     
    8/7(五)：中国二季度国际收支平衡表(初步数)；德国6月工业生産；德国、法国和英国
6月贸易数据；台湾7月出口；美国7月非农就业、6月消费者信贷；日本央行宣布利率决议。
    
    8/8(六)：中国7月进出口贸易数据。    
    
    8/9(日)：中国7月PPI和CPI。
 
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.4315
          5       104/9                       0.9125
          3       104/1                     没有成交
          2      104/10                       0.6200
 (完)

 (记者 罗两莎；审校 詹静宜/林高丽)

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