香港新股：中国再保险提交IPO申请，集资可能高达20亿美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险(集团)已在香港提交首次公开招股(IPO)初步申请，寻求集资补充资本金及用于扩张。
中国再保险周五提出申请后，股票上市工作随即开展。此前汤森路透旗下IFR曾报导，中国再保险料在第四季上市，可能集资达20亿美元。
中国再保险表示，公司2014年净利成长61%，至55亿元人民币，营收成长14%，至778亿元人民币。
今年1-3月获利成长15%，至25亿元人民币，营收成长27%，至248亿元人民币。
中金香港、汇丰及瑞银担任上市保荐人。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”