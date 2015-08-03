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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 15:18 BJT

香港新股：中国再保险提交IPO申请，集资可能高达20亿美元

路透香港8月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险(集团)已在香港提交首次公开招股(IPO)初步申请，寻求集资补充资本金及用于扩张。

中国再保险周五提出申请后，股票上市工作随即开展。此前汤森路透旗下IFR曾报导，中国再保险料在第四季上市，可能集资达20亿美元。

中国再保险表示，公司2014年净利成长61%，至55亿元人民币，营收成长14%，至778亿元人民币。

今年1-3月获利成长15%，至25亿元人民币，营收成长27%，至248亿元人民币。

中金香港、汇丰及瑞银担任上市保荐人。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)

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