欧元债市：低评级公债收益率上涨，受中国数据及希腊股市疑虑影响

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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亚洲股市跌至一年低点附近，欧洲股市料开低约跌0.2%。
分析师称，两项因素皆给债市带来压力。上周尾段欧元债市曾强劲反弹。
“上周五大力反弹以及有关中国的利空消息，让债市陷入拉锯，中国消息已令股市承压，”德国商业银行分析师Michael Leister如是说。
葡萄牙 、意大利 和西班牙10年期公债收益率(殖利率) 盘初升2个基点，分别为2.43% 、1.79% 和1.87% 。
评等较高的德国公债收益率 持平于0.62%。
本周债券赎回规模约为300亿欧元，远超过新债发行量。
过去10年中，德国公债收益率有八年在8月份下降。
数据方面，投资者将关注周一的PMI终值公布，以防西班牙或意大利数据有修正。重要数据为周五的美国就业数据，该数据将影响投资者对美国加息时间的预期。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李春喜/孙国玉；审校 孙茉莉/蔡美珍)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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