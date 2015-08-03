欧元债市：低评级公债收益率上涨，受中国数据及希腊股市疑虑影响

亚洲股市跌至一年低点附近，欧洲股市料开低约跌0.2%。

分析师称，两项因素皆给债市带来压力。上周尾段欧元债市曾强劲反弹。

“上周五大力反弹以及有关中国的利空消息，让债市陷入拉锯，中国消息已令股市承压，”德国商业银行分析师Michael Leister如是说。

葡萄牙 、意大利 和西班牙10年期公债收益率(殖利率) 盘初升2个基点，分别为2.43% 、1.79% 和1.87% 。

评等较高的德国公债收益率 持平于0.62%。

本周债券赎回规模约为300亿欧元，远超过新债发行量。

过去10年中，德国公债收益率有八年在8月份下降。

数据方面，投资者将关注周一的PMI终值公布，以防西班牙或意大利数据有修正。重要数据为周五的美国就业数据，该数据将影响投资者对美国加息时间的预期。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价