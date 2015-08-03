路透基点：来宝农业寻求为15.3亿美元一年期循环贷展期--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，来宝集团和中粮集团的合资公司来宝农业(Noble Agri)寻求为15.3亿美元一年期循环贷款进行展期，这是去年9月签署的25.5亿美元俱乐部贷款中的一部分。
借款人上周在新加坡的银行会议上，向现有贷款银行告知了展期计划。消息人士称，借款人提出的综合收益定价为125个基点，前端费为30个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码95个基点。
来宝农业正尽力让现有贷款银行对该交易重新承贷。
汤森路透基点数据显示，该一年期贷款将于9月29日到期。23家银行参与了去年这项俱乐部融资，融资还包括一笔10.2亿美元的两年期循环贷款，综合收益介于100-130个基点。
中粮集团和来宝集团为2014年融资案的担保人。
来宝集团这家亚洲最大的大宗商品贸易商股价上周挫跌近30%，再次成为关注焦点。自2月中以来，来宝股价重挫近60%，此前冰山研究公司(Iceberg Research)和浑水研究公司(Muddy Waters)对来宝会计和披露实务提出质疑。
路透报导，来宝集团表示，已有数方人马接触该公司，洽询可能提供融资以及投资，并驳斥有关来宝无法在本周赎回一笔7.35亿美元债券的传言。
在周一声明稿中，来宝强调拥有充足现金和流动性，可应对偿债与业务运作。公司称有资金支付8月4日到期的7.35亿美元债券，而且之后还有10亿美元以上的现金。来宝还表示，公司有150亿美元的银行授信额度。
来宝并委托普华永道(PwC，罗兵咸永道/资诚)对会计实务进行审核报告，试图平抚投资者疑虑。来宝称，将提前在8月10日公布第二季业绩，以及普华永道对来宝会计实务的报告。(完)
(编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”