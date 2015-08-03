《路透晚报》--8月3日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：中国经济忧虑令日经指数回落，但尾盘买兴帮助削减跌幅

日本股市周一下跌，日经指数终止三日连涨走势，因投资者对中国经济放缓的担忧加深，即便是企业财报大都表现正面，也未能抵消忧虑。日经指数盘内最多下跌0.9%，尾盘时段的买兴帮助削减大部分的跌幅，终场收低0.2%，报20.548.11点。东证股价指数收平于1,659.60点。

--中国股市：沪综指收跌1.1%至近四周新低，金融股护盘难挡市场人气涣散

中国股市沪综指收跌1.1%至近四周新低。分析师指出，今日多空围绕3,600点拉锯展开争夺，银行、保险板块再度成为护盘主力，但估值和基本面严重偏离的中小创股大跌严重拖累大盘，市场人气涣散，成交额持续萎缩，预计大盘短线维持弱势整理格局。

沪综指收报3,622.91点，跌40.82点或1.11%，此前收盘低点为7月8日的3,507.19点。上证A股今日成交4,424.8亿元人民币，上日为4,563.1亿元。沪深300指数收报3,829.24点,涨0.33%。

--香港股市：受中国数据拖累收跌，汇丰上半年业绩提振股价上涨

香港股市恒生指数收跌，追随中国内地股市因制造业数据表现不佳而出现的跌势，但由于汇丰公布的业绩好于预期，对该股的买兴带领恒生指数脱离低点。恒生指数收跌0.9%至24,411.42点。恒生国企指数跌1.1%至11,009.96点。

--汇市：美元指数下跌，欧元交易商等待希腊股市重开

美元兑一篮子货币下跌，上周尾段美国低迷的薪资增长数据给升息前景蒙阴，使美元受挫。美元指数最新报97.215，日内下降0.15%，远低于上周四所创一周高点97.773。欧元升至1.0990美元，市场焦点集中在南欧公债上，随着希腊五周以来首次重开股市，投资者预计希腊公债今日将遭遇惨跌。美元兑日圆上涨0.1%，报124.09日圆。澳元受中国数据打击下跌，报0.7290。

--欧元债市：低评级公债收益率上涨，受中国数据及希腊股市疑虑影响

欧元区低评级公债收益率(殖利率)微涨，因更多证据显示中国经济增长放缓，而且希腊股市恢复交易料将使本周本已开局不利的股市状况愈发复杂。葡萄牙、意大利和西班牙10年期公债收益率盘初升2个基点，分别为2.43% 、1.79% 和1.87% 。评等较高的德国公债收益率持平于0.62%。

--国际油市：油价触及数月低点，受OPEC产量创新高及中国数据疲弱打压

油价继续走低，跌至数个月以来的低点，因石油输出国组织(OPEC)7月原油产量触及纪录高点引发供应过剩疑虑，与此同时，中国数据疲弱也助长了有关该国增长放缓的忧虑。布兰特原油在0826GMT时跌1.16美元，至每桶51.08美元。油价处于2014年末以来最长的连跌周数。美国原油跌0.75美元至每桶46.40美元，此前曾触及四个月来低位46.35美元。近月合约7月跌幅高达20.8%，为2008年10月以来单月最大跌幅。

--全球金市：金价走势艰困，上月录得两年来最差月度表现

金价在距离五年半低点上方持稳，8月伊始金价上升乏力，7月创下两年来最大月线跌幅，有关美国近期内料将升息的预期仍令黄金面临下行压力。美国公布乐观的经济数据，加之美联储预示正处于九年来首度升息进程中后，推升了美元，令金价上月跌势加剧。0828GMT，现货金报每盎司1,093.21美元。上周五曾低见1,079.50美元，逼近上月所及的2010年2月以来最低点1,077美元。美国期金12月合约报每盎司1,092.80美元。现货铂金和钯金均距数年低点不远。现货白银下滑至14.66美元。

--金属期市：伦敦期铜跌向六年低点，受中国制造业PMI利空掼压

伦敦期铜重新跌向六年低位，受中国经济疑虑拖累，因中国7月制造业增长势头受挫，且一名央行官员称经济下行压力将持续至下半年。0831GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌1.44%，报每吨5,154.50美元。伦铜7月下挫逾9%，上周曾触及六年低位5,164美元。上海期交所期铜下跌1.3%，至每吨37,870元人民币(6,100美元)。