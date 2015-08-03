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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 15:27 BJT

《汇市简讯》建议逢低吸纳美元/日圆

0715 GMT

* 美元/日圆再度尝试上探124.57日圆未果

* 124.57是6-7月跌势的76.4%回档位

* 124.58是上周四高点

* 日线图要收于124.57上方，多头才能继续保持上涨期望

* 建议在123.60日圆处做多，之后做多点位在云图顶部123.47 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 高琦)

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