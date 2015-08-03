版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 15:41 BJT

金属期市：伦敦期铜跌向六年低点，受中国制造业PMI利空掼压

0703 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.7%，报每吨5,194.50美元，稍早一度跌至低点5,178.50。伦铜7月下挫逾9%，上周曾触及六年低位5,164美元。

上海期交所期铜 下跌1.3%，至每吨37,870元人民币(6,100美元)。

中国股市周一收低，反映人气低迷。

每日经济新闻网站周六援引中国央行调查统计司司长盛松成在“2015中国资产管理年会”上的讲话称，下半年经济下行压力仍然不小，投资增速仍将放缓、消费可能稳中趋缓，进出口形势仍不乐观。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 高琦/于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐