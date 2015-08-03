金属期市：伦敦期铜跌向六年低点，受中国制造业PMI利空掼压

0703 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.7%，报每吨5,194.50美元，稍早一度跌至低点5,178.50。伦铜7月下挫逾9%，上周曾触及六年低位5,164美元。

每日经济新闻网站周六援引中国央行调查统计司司长盛松成在“2015中国资产管理年会”上的讲话称，下半年经济下行压力仍然不小，投资增速仍将放缓、消费可能稳中趋缓，进出口形势仍不乐观。 (完)