金属期市：伦敦期铜跌向六年低点，受中国制造业PMI利空掼压

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0703 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.7%，报每吨5,194.50美元，稍早一度跌至低点5,178.50。伦铜7月下挫逾9%，上周曾触及六年低位5,164美元。
上海期交所期铜 下跌1.3%，至每吨37,870元人民币(6,100美元)。
中国股市周一收低，反映人气低迷。
每日经济新闻网站周六援引中国央行调查统计司司长盛松成在“2015中国资产管理年会”上的讲话称，下半年经济下行压力仍然不小，投资增速仍将放缓、消费可能稳中趋缓，进出口形势仍不乐观。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 高琦/于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”