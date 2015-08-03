中国经济：发改委批复岷江犍为航电枢纽工程，投资逾100亿元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月3日 - 中国国家发改委周一批复同意建设岷江犍为航电枢纽工程，总投资估算105.022亿元人民币。
位于乐山市犍为县的该项目资本金42.009亿元，约占总投资的40%，其中交通运输部安排内河水运建设资金9.975亿元，四川省和乐山市各安排专项资金10亿元，岷江港航电开发公司安排自有资金12.034亿元；剩余63.013亿元利用国内银行贷款解决。
“为改善岷江航道条件，促进水资源综合利用，适应岷江水运和腹地经济社会发展需要，同意建设岷江犍为航电枢纽工程，”发改委称，项目设计年通过能力1,250万吨，电站总装机容量500兆瓦。
发改委同日还批复同意实施青海格尔木机场改扩建工程，按照满足2025年旅客吞吐量75万人次、货邮吞吐量2250吨的目标设计。
该项目总投资3.73亿元，其中发改委安排中央预算内投资1.3亿元，民航局安排民航发展基金1.8亿元，其余0.63亿元由青海省政府安排财政性资金解决。（完）
欲览岷江犍航电枢纽工程批复，请点击 here
欲览格尔木机场改扩建工程批复，请点击 here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”