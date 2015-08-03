中国期市：大连铁矿石期货7月成交创纪录新高，震荡行情推波助澜

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透马尼拉8月3日 - 在价格剧烈震荡中，中国大连商品交易所铁矿石期货成交量7月暴增至纪录高位，吸引更多交易涌入全球流动性最高的铁矿石衍生品市场。
大商所官网资料显示，7月铁矿石成交量达3,240万手，超过了此前5月创下的2,490万手纪录高位。
这相当于32亿吨铁矿石，是全球一年海运铁矿石贸易量的两倍以上。
上个月指标现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI暴起暴落，先触及10年低点每吨44.10美元，三周后又升破55美元。
现货铁矿石价格多数尾随大连铁矿石期货 走势，铁矿石期货同期间由纪录低点317.5元人民币升至374.5元的高点。
“流动性提高会带来更多流动性。随着这块市场变得更大，便拥有吸引更多交易员及投机客进入的深度，”香港Argonaut证券分析师Helen Lau指出。(完) (编译 蔡美珍；审校 屈桂娟)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”