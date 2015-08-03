路透基点：海隆控股将三年期贷款案规模增扩至1.89亿美元--TRLPC

路透香港8月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，海隆控股有限公司已将三年期贷款案规模从1亿美元扩增至1.89亿美元，有13家银行承诺参贷。

牵头行兼簿记行为中信银行(国际)和花旗集团，贷款由1.4亿美元的A部分和3.8亿港元(4,900万美元)的B部分组成。

其他参贷银行包括：意大利西雅那银行(Banca Monte dei Paschi di Siena)、上海银行(香港)、台湾银行(香港)、广发银行(澳门)、创兴银行、远东国际银行、恒生银行、卡塔尔国家银行(新加坡)、上海浦发行(香港)、台湾合作金库(香港)以及永隆银行。

本案于7月30日签署，最高综合收益为356个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR )或香港银行同业拆息(Hibor)加码320个基点，平均期限为2.75年。海隆的几家离岸子公司为本案担保人。

公司在提交给香港证交所的文件中称，本贷款分三笔偿还，两年后偿还15%，30个月后偿还20%，到期偿还余下65%。

本案提款期为九个月。

据这份文件，本案条款要求控股股东张军在贷款生效期间直接或间接持有公司至少45%的实益股权，维持对公司业务的掌控，并保持公司单一最大股东及董事会主席的身份。

截至7月30日，张军持有海隆的59.85%股权。

筹得资金将用于为2014年4月取得的1亿美元三年期贷款和2013年9月 取得的2亿美元三年期贷款提供再融资，以及用于运营资本。