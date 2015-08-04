台湾货币市场：8月4日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透台北8月4日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,037.0亿台币。 --103甲12期1息7.875亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------------------ (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)9,588.10亿台币： 08/05 2,095.00亿台币 08/06 1,443.20亿台币 08/07 43.00亿台币 08/10 2,640.50亿台币 08/11 5,573.00亿台币 08/12 2,360.50亿台币 08/13 2,408.50亿台币 08/14 723.00亿台币 08/17 6,973.30亿台币 08/18 1,941.00亿台币 08/19 4,663.00亿台币 08/20 5,884.30亿台币 08/21 533.50亿台币 08/24 460.00亿台币 08/25 5,598.00亿台币 08/26 1,487.80亿台币 08/27 1,891.50亿台币 08/28 593.50亿台币 *08/31 2,127.50亿台 币 09/01 60.00亿台币 09/02 54.00亿台币 09/03 34.00亿台币 --公债付息共421.625亿台币。 8/07：90甲6期14息18.75亿台币。 8/10：101甲7期3息9.0亿台币。 8/11：89甲11期公债还本300亿台币，加上付息15.375亿台币。 8/12：99甲7期5息14亿台币。 8/13：98甲5期6息12.75亿台币。 8/14：97甲5期7息15.75亿台币。 8/16：91甲7期13息15亿台币。 8/22：100甲8期4息11.25亿台币。 8/24：101甲8期3息9.75亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --8/5：中央银行发行364天期定存单，金额1,500亿台币，4日标售。 --8/10：财政部发行104甲11期公债，金额预计300亿台币，天期30年期，5日标售。 --8/12：中央银行发行两年期定存单，金额300亿台币，11日标售。 --8/14：财政部发行财104-7期国库券，金额250亿台币，期限91天期，13日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 董永年 审校 詹静宜)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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