版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 17:06 BJT

路透调查：台湾7月出口料为年减9.85%，CPI亦料持续按年下滑

* 调查数据细节请点击reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=TWCPIY%3DECI

* 7月出口预估中值为年减9.85%(6月为下滑13.9%)

* 7月进口预估中值为年减13.25%(6月为下滑16.1%)

* 7月贸易顺差预估中值为31亿美元(6月为21.8亿美元)

* 7月CPI预估中值为按年下滑0.66%(6月为下滑0.56%)

* 8月7日周五0800GMT公布贸易数据

* 8月5日周三0030GMT公布CPI

路透台北8月3日 - 一项路透调查显示，台湾7月出口料连续第六个月下滑，显示全球需求仍低迷。

路透调查14位分析师的预估中值显示，台湾7月出口料较上年同期减少9.85%。

台湾6月出口按年下滑13.9%，为2013年2月以来最大跌幅。

台湾的出口数据被视为全球科技产品需求热度指标之一。

受出口疲软拖累，台湾第二季经济成长率创三年低位。

调查显示，7月消费者物价指数(CPI)料较上年同期下滑0.66%。今年以来的每月CPI皆呈下跌。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐