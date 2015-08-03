路透调查：台湾7月出口料为年减9.85%，CPI亦料持续按年下滑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 调查数据细节请点击reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=TWCPIY%3DECI
* 7月出口预估中值为年减9.85%(6月为下滑13.9%)
* 7月进口预估中值为年减13.25%(6月为下滑16.1%)
* 7月贸易顺差预估中值为31亿美元(6月为21.8亿美元)
* 7月CPI预估中值为按年下滑0.66%(6月为下滑0.56%)
* 8月7日周五0800GMT公布贸易数据
* 8月5日周三0030GMT公布CPI
路透台北8月3日 - 一项路透调查显示，台湾7月出口料连续第六个月下滑，显示全球需求仍低迷。
路透调查14位分析师的预估中值显示，台湾7月出口料较上年同期减少9.85%。
台湾6月出口按年下滑13.9%，为2013年2月以来最大跌幅。
台湾的出口数据被视为全球科技产品需求热度指标之一。
受出口疲软拖累，台湾第二季经济成长率创三年低位。
调查显示，7月消费者物价指数(CPI)料较上年同期下滑0.66%。今年以来的每月CPI皆呈下跌。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”