版本:
中国
市场报道 | 2015年 8月 3日 星期一 17:01 BJT

《汇市简讯》200日移动均线仍是美元/瑞郎走势的关键

0846GMT

* 美元/瑞郎有望升至30日波林格区间上端0.9749

* 建议在0.9580处做多

* 现汇继续在始于6月的上升通道内交投

* 200日移动均线切入位0.9533依然能提供支持

* 14日动能指标依然正面，凸显出上涨潜力 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 高琦)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐