重发-中国债市：银行间首笔bond swap交易成交，提供现券及IRS组合套利

(重发以更新直接提取代码)

路透上海8月3日 - 中国银行间债市周一下午成交了首笔bond swap(债券互换)交易，由法国巴黎银行等机构完成。该交易将给买入方提供现券和IRS(利率互换)的套利组合，从而在现有的IRS对冲现券交易外，给没有现券的机构提供利差投资机会。

具体而言，上海国际货币经纪公司目前提供个券+IRS的多个期限组合直接报价，包括1、3、5、10年等，锁定具体的个券，目前以国开债为主，比如三年期的国开债选择个券为150207、150212；五年期的为150208、150213等。

据上海国际货币相关人士介绍，暂时买券+bid irs的方向可以随意开，卖券+sell irs方向由于券不能卖空所以不能随意开（除非有现券底舱），但是希望这个产品可以推动一些现有的但不活跃的业务，比如标准债券远期和债券借贷来完成卖券+sell irs方向的头寸开启。

中国银行间债市目前对冲现券风险的工具并不多，IRS推出后，现券和IRS的对冲组合成为诸多机构的常态操作，但此种组合仅限有现货的机构，单纯套利的交易并不多，bond swap将给利差套利提供交易机会，并且使得两个市场流动性变得更好。但交易时需要买入现券，实质上仍然是一笔现券和一笔IRS的投资组合。（完） (发稿 路透中文部)