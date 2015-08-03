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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 17:20 BJT

《全球汇市》希腊股市重挫拖累欧元下滑，投资人等待美国重要数据

若不是圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德的强硬言论，周五美元可能会跌得更惨。根据华尔街日报的报导，一向呼吁尽早升息的布拉德称，美国最新经济增长数据提升了美联储9月升息的机率。

他的言论帮助美元在周五美国交易时段尾盘扳回跌幅。然而美国公债收益率 仍徘徊在周五所及低点附近，暗示一些人仍对美联储的升息时点表示怀疑。

美元兑日圆上涨0.2%，报124.17日圆。

澳元 受中国数据打击下跌，报0.7290。中国数据显示，7月大型制造业企业增长意外停顿，因国内外需求走软。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0965 1.0987 -0.20 -9.35 1.2097

美元/日圆 124.16 123.92 0.19 3.93 119.68

欧元/日圆 136.16 136.08 0.06 -6.24 144.77

美元/瑞郎 0.9670 0.9655 0.16 -2.73 0.9941

英镑/美元 1.5617 1.5622 -0.03 0.28 1.5573

美元/加元 1.3148 1.3086 0.47 13.17 1.1618

澳元/美元 0.7295 0.7302 -0.10 -10.68 0.8168

新西兰元/美元 0.6594 0.6582 0.18 -15.43 0.7797

欧元/瑞郎 1.0610 1.0615 -0.05 -11.77 1.2026

欧元/英镑 0.7013 0.7028 -0.21 -9.57 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4564 9.4761 -0.21 0.51 9.4688

美元/挪威克朗 8.2031 8.1722 0.38 9.78 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/张明钧/孙国玉/汪红英；审校 孙茉莉/高琦/艾茂林)

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