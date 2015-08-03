《全球汇市》希腊股市重挫拖累欧元下滑，投资人等待美国重要数据

若不是圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德的强硬言论，周五美元可能会跌得更惨。根据华尔街日报的报导，一向呼吁尽早升息的布拉德称，美国最新经济增长数据提升了美联储9月升息的机率。

他的言论帮助美元在周五美国交易时段尾盘扳回跌幅。然而美国公债收益率 仍徘徊在周五所及低点附近，暗示一些人仍对美联储的升息时点表示怀疑。