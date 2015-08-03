台湾汇市：台币连三贬续探四个半月新低，受累于台股疲弱及外资汇出

* 台币连三贬续探四个半月新低 * 主受累于台股疲弱及外资汇出 * 明日实质交易区间估在31.550-31.650 路透台北8月3日 - 台币兑美元 周一连续第三日收贬续探四个半月低位。交易 员表示，台股重挫，外资交投仍偏向汇出居多，令台币实质交投贬破31.600整数关口，惟台 币在31.60上方对出口商仍具吸引力，使台币实质交投暂在31.60附近趋弱整理。后续关注韩 元、台股及外资动向。 他们指出，尽管美国第二季薪资成长趋缓拖累国际美元稍从短线高位走弱，韩元等亚币 已见回升，但今日海外NDF一周及一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度仍旧偏大，显示海外 法人仍预期短线台币走势趋疲，短线料台币实质交投仍维持区间偏弱盘整格局。 “今天台股跌，刚好碰到韩元涨，两边力量刚好抵销掉，都在31.6晃来晃去。”一位民 营银行交易员说。 今日台北外汇及元太外汇总成交量为11.11亿美元明显较上日萎缩，交易员认为，虽然 出口商在31.600上方抛汇卖需仍在，惟出口商抛汇力道已不若月底强劲，盘面大致消化外资 偏向买汇的交投及进口商担心台币续疲也在31.550左右进场买汇，短线若量能持续不彰，台 币实质交投料续在既有区间窄幅波动。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度较 上日尾盘稍有缩减。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.665/31.675，上日收在3 1.680。 台币兑美元今日收创四个半月收盘低位，前波低位为3月16日的31.712。今日台币实质 交易区间在31.540-31.611，上日交易区间在31.410-31.598。交易员预估，明日台币实质交 投波动区间暂看在31.550-31.650。 多数新兴亚洲货币周一上涨，疲软的美国薪资增长数据使得美国何时加息的问题变得不 明朗，但考虑到围绕中国经济放缓的担忧加剧，亚币前景仍较暗淡。 韩元兑美 元 今收涨0.5%至1,164.4韩元，中国PMI数据公布前报1,162.0韩元，上日 收报1,170.0。 台湾股市周一收挫1.63%报8,524.41点，创逾17个月低位 ；台湾证券交易 所资料显示，外资及陆资在台股转为卖超46.93亿台币，中止连续两个交易日买超共计19.50 亿台币。 本周国际重要经济数据和事件有： 8/3(一)：美国6月个人支出/所得、7月Markit制造业PMI终值；美国6月建筑支出、7月I SM制造业指数；瑞士、意、法、德、欧元区和英国7月制造业PMI。 8/4(二)：韩国7月日经/Markit制造业PMI；日本6月加班工资；英国7月Nationwide房价 、Markit/CIPS建筑业PMI；欧元区6月生産者物价指数(PPI)；美国6月工厂订单、6月耐久财 订单修正值；印度央行举行货币政策会议。 8/5(三)：台湾7月CPI、7月底外汇存底；财新中国7月非制造业PMI；意、法、德、欧元 区和英国7月服务业和综合PMI；欧元区6月零售销售；美国7月ADP民间就业报告、6月国际贸 易收支；美国7月Markit服务业PMI终值、ISM非制造业指数。 8/6(四)：德国6月工业订单；美国7月 Challenger企业裁员人数；日本央行货币政策会 议(至8月7日)。 8/7(五)：中国二季度国际收支平衡表(初步数)；德国6月工业生産；德国、法国和英国 6月贸易数据；台湾7月出口；美国7月非农就业、6月消费者信贷；日本央行宣布利率决议。 8/8(六)：中国7月进出口贸易数据。 8/9(日)：中国7月PPI和CPI。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.705 31.682 31.540-31.710 31.690 7.55 12.51 元太外汇经纪公司 31.706 31.683 31.545-31.706 31.695 3.56 5.54 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.020/0.040 0.040/0.050 美元/台币六个月期 -0.045/-0.010 -0.020/0.000 (完)