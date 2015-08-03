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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 17:28 BJT

台湾汇市：台币连三贬续探四个半月新低，受累于台股疲弱及外资汇出

* 台币连三贬续探四个半月新低
    * 主受累于台股疲弱及外资汇出
    * 明日实质交易区间估在31.550-31.650

    路透台北8月3日 - 台币兑美元 周一连续第三日收贬续探四个半月低位。交易
员表示，台股重挫，外资交投仍偏向汇出居多，令台币实质交投贬破31.600整数关口，惟台
币在31.60上方对出口商仍具吸引力，使台币实质交投暂在31.60附近趋弱整理。后续关注韩
元、台股及外资动向。
    
    他们指出，尽管美国第二季薪资成长趋缓拖累国际美元稍从短线高位走弱，韩元等亚币
已见回升，但今日海外NDF一周及一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度仍旧偏大，显示海外
法人仍预期短线台币走势趋疲，短线料台币实质交投仍维持区间偏弱盘整格局。 

   “今天台股跌，刚好碰到韩元涨，两边力量刚好抵销掉，都在31.6晃来晃去。”一位民
营银行交易员说。
    
    今日台北外汇及元太外汇总成交量为11.11亿美元明显较上日萎缩，交易员认为，虽然
出口商在31.600上方抛汇卖需仍在，惟出口商抛汇力道已不若月底强劲，盘面大致消化外资
偏向买汇的交投及进口商担心台币续疲也在31.550左右进场买汇，短线若量能持续不彰，台
币实质交投料续在既有区间窄幅波动。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度较
上日尾盘稍有缩减。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.665/31.675，上日收在3
1.680。 
    
    台币兑美元今日收创四个半月收盘低位，前波低位为3月16日的31.712。今日台币实质
交易区间在31.540-31.611，上日交易区间在31.410-31.598。交易员预估，明日台币实质交
投波动区间暂看在31.550-31.650。 
    
    多数新兴亚洲货币周一上涨，疲软的美国薪资增长数据使得美国何时加息的问题变得不
明朗，但考虑到围绕中国经济放缓的担忧加剧，亚币前景仍较暗淡。 韩元兑美
元  今收涨0.5%至1,164.4韩元，中国PMI数据公布前报1,162.0韩元，上日
收报1,170.0。
   
    台湾股市周一收挫1.63%报8,524.41点，创逾17个月低位 ；台湾证券交易
所资料显示，外资及陆资在台股转为卖超46.93亿台币，中止连续两个交易日买超共计19.50
亿台币。 
         
    本周国际重要经济数据和事件有： 
    8/3(一)：美国6月个人支出/所得、7月Markit制造业PMI终值；美国6月建筑支出、7月I
SM制造业指数；瑞士、意、法、德、欧元区和英国7月制造业PMI。

    8/4(二)：韩国7月日经/Markit制造业PMI；日本6月加班工资；英国7月Nationwide房价
、Markit/CIPS建筑业PMI；欧元区6月生産者物价指数(PPI)；美国6月工厂订单、6月耐久财
订单修正值；印度央行举行货币政策会议。

    8/5(三)：台湾7月CPI、7月底外汇存底；财新中国7月非制造业PMI；意、法、德、欧元
区和英国7月服务业和综合PMI；欧元区6月零售销售；美国7月ADP民间就业报告、6月国际贸
易收支；美国7月Markit服务业PMI终值、ISM非制造业指数。
    
    8/6(四)：德国6月工业订单；美国7月 Challenger企业裁员人数；日本央行货币政策会
议(至8月7日)。
     
    8/7(五)：中国二季度国际收支平衡表(初步数)；德国6月工业生産；德国、法国和英国
6月贸易数据；台湾7月出口；美国7月非农就业、6月消费者信贷；日本央行宣布利率决议。
    
    8/8(六)：中国7月进出口贸易数据。    
    
    8/9(日)：中国7月PPI和CPI。  
 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.705    31.682  31.540-31.710   31.690     7.55   12.51
                                                                         
 元太外汇经纪公司     31.706    31.683  31.545-31.706   31.695     3.56    5.54
                                                                         
 
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 美元/台币一个月期            0.020/0.040            0.040/0.050
 美元/台币六个月期           -0.045/-0.010          -0.020/0.000    
 (完)

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