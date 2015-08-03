亚洲橡胶：TOCOM橡胶期货跌至逾三个月最低，因中国制造业数据疲软

第三季伊始中国经济面临的负面因素加大。受新订单收缩拖累，中国7月制造商生产动力不足，财新制造业PMI终值较初值进一步下调，并降至两年低点，与周末公布的官方制造业PMI一道，印证当前中国经济增长乏力，仍需宽松政策助力。

自6月初触及16个月高位以来，TOCOM期胶已经累计下跌逾20%，因投资者对中国需求放缓和股市动荡感到担忧。

“TOCOM期胶可能会向4月低点194日圆下跌，因没有太多的支撑因素，”Tazawa说。

上海期交所1月期胶 收跌280元，至每吨12,415元(1,999.61美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)8月期胶 最新报每公斤136美分，跌2.8美分。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/王洋; 审校 高琦)