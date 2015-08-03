亚洲橡胶：TOCOM橡胶期货跌至逾三个月最低，因中国制造业数据疲软

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
第三季伊始中国经济面临的负面因素加大。受新订单收缩拖累，中国7月制造商生产动力不足，财新制造业PMI终值较初值进一步下调，并降至两年低点，与周末公布的官方制造业PMI一道，印证当前中国经济增长乏力，仍需宽松政策助力。
自6月初触及16个月高位以来，TOCOM期胶已经累计下跌逾20%，因投资者对中国需求放缓和股市动荡感到担忧。
“TOCOM期胶可能会向4月低点194日圆下跌，因没有太多的支撑因素，”Tazawa说。
上海期交所1月期胶 收跌280元，至每吨12,415元(1,999.61美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)8月期胶 最新报每公斤136美分，跌2.8美分。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/王洋; 审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”