《台湾新债预测》30年期104/11公债得标利率料落在2.28-2.32%

* 标售标的：30年公债104/11

* 标售时间：周三(5日)

* 标售金额：预估300亿台币

* 预测中值：2.28-2.32%

* 受访机构：11家

路透台北8月4日 - 台湾财政部周三将标售30年期公债104/11 。路透调查显示，因市场资金依旧宽松、20年券殖利率跌破2%，及近来台股表现欠佳，资金涌入债市，加上寿险公司有补券需求等，预计该期公债得标利率落在2.28%-2.32%。低于前次同年期公债标售利率2.438%。

路透周二访谈11家金融机构，包括三家大型寿险公司、三家大型公股银行、一家大型金融机构、两家大型证券商、一家大型票券公司及一家大型民营银行；预估中值为2.28-2.32%，大区间则在2.25-2.37%。

本次104/11期公债预计标售300亿台币，下周一(10日)发行。

前次同天期公债104/8期 于5月底得标利率为2.438%，发行金额300亿台币。 以下为交易员观点整理：

--近来股市表现不佳，资金移转至债市避险，带动殖利率往下走，料短期内殖利率欲升不易，30年券殖利率将低于5月中的发行同年期公债。

--目前国际板美元债券发行利率约在4%，报酬率高于台债，寿险公司资金移往国际板债券，虽不会有大量资金抢标，惟从近来10年及20年券殖利率均往下走观察，30年券亦将跟着往下修。

--此次标售金额仅300亿台币，亦是今年最后一次标售30年券，在市场资金宽松、国际板债券发行量较少下，利率不致标高。

--经济不景气、股市表现不佳，寿险资金拥债避险，但前五大寿险公司主攻国际板债券，中小型寿险公司因无法在国际板债券着墨太多，在台股买盘较以往猛烈。

--国际板债券虽较具吸引力，但经济基本面不佳，市场资金浮滥，以及寿险公司仍有补券需求，利率不易往上升，趋势偏往下走。

--30年券主力应在寿险公司及大型金融机构，惟国际板债券利率较高，寿险业对该期券兴趣较低，但以最近20年券殖利率跌破2%来看，殖利率将跟着走低。

台湾主要外币债券发行情况请看 。近期并有美国晶片巨擘英特尔 来台发行30年期固定利率美元债，以4.90%定价。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位

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金融机构 区间低位 区间高位

大型公股银行一 2.34 2.37

大型公股银行二 2.30 2.35

大型公股银行三 2.28 2.30

大型金融机构 2.30 2.35

大型寿险公司一 2.30 2.32

大型寿险公司二 2.27 2.32

大型寿险公司三 2.25 2.30

大型民营银行 2.25 2.30

大型票券公司 2.29 2.32

大型证券商一 2.25 2.30

大型证券商二 2.25 2.30

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中值 2.28 2.32(完)