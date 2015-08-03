欧洲汇市：英镑企稳，等待周四的英国央行利率决定和大量数据

英国央行周四将公布利率决定。预计至少会有两至三位委员投票赞成加息。

“英国薪资增速或促使一些货币政策委员会(MPC)委员赞成立即加息，”法国兴业银行驻伦敦分析师Kit Juckes如是说。

英镑兑欧元 持平于0.7028英镑，兑美元 持平于1.5621美元；英镑兑一篮子货币已从上月末的逾七年高点回落。