版本:
中国
市场报道 | 2015年 8月 3日 星期一 18:06 BJT

欧洲汇市：英镑企稳，等待周四的英国央行利率决定和大量数据

英国央行周四将公布利率决定。预计至少会有两至三位委员投票赞成加息。

“英国薪资增速或促使一些货币政策委员会(MPC)委员赞成立即加息，”法国兴业银行驻伦敦分析师Kit Juckes如是说。

英镑兑欧元 持平于0.7028英镑，兑美元 持平于1.5621美元；英镑兑一篮子货币已从上月末的逾七年高点回落。

市场成交量极低，对制造业采购经理人指数(PMI)调查几乎没有反应。

英国央行进一步朝2007年以来首次升息的方向前进，然而英镑走强正使得该行内部决策者在何时启动升息的问题上发生分歧。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 汪红英/孙国玉；审校 高琦/李春喜)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐