欧洲汇市：英镑企稳，等待周四的英国央行利率决定和大量数据

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
英国央行周四将公布利率决定。预计至少会有两至三位委员投票赞成加息。
“英国薪资增速或促使一些货币政策委员会(MPC)委员赞成立即加息，”法国兴业银行驻伦敦分析师Kit Juckes如是说。
英镑兑欧元 持平于0.7028英镑，兑美元 持平于1.5621美元；英镑兑一篮子货币已从上月末的逾七年高点回落。
市场成交量极低，对制造业采购经理人指数(PMI)调查几乎没有反应。
英国央行进一步朝2007年以来首次升息的方向前进，然而英镑走强正使得该行内部决策者在何时启动升息的问题上发生分歧。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/孙国玉；审校 高琦/李春喜)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。