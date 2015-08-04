重温稿-台湾货币市场：拆款利率回落，提存期底试图去化浮滥资金

* 月初拆款恢复供应，提存期底积极调整积数 * 月初发票量少，有银行安排半年后落点 * 投信资金宽裕，RP利率稳在低位 记者 董永年 路透台北8月3日 - 台湾银行间短率高位周一较上交易日回落。资金调度人员表示，时序进入月初，拆款 利率因银行全面恢复供应资金而回归正常水准。 此外，央行今日存单发行余额大减，在明日364天期存单标售前引发关注。不过央行强调，此举是因应新 系统上线所做的调整，与是否进一步资金宽松无关。 他们指出，上周五超额准备达905亿台币，受周末假日积数累计三天影响，导致累积超额准备瞬间扩增至6 ,228亿。为调整积数，今日拆出方一早即积极连络调度，试图能降低提存期底滥在帐上的资金。 〞消化不掉，票券商今天续的量变少。〞一位银行人士说。 另一大型票券商主管则称，一早即有不少银行来电希望帮忙去化资金，一周拆款利率降至0.40%。由于景 气不佳，预料下一提存期的拆款利率可能会跌破0.40%。 银行人士指出，台湾第二季国内生产总值(GDP)成长率概估值创三年低位，市场已经开始有人预期央行将 降息以提振景气，在此情形下，短率只会缓步向低端靠拢。 台湾央行将于周二标售1,500亿台币一年期定存单。货币市场资金调度人士预计，其加权平均得标利率料 落在0.505%附近，较上次标售利率0.519%略微走低。 台湾主计总处上周五公布，第二季GDP概估为年增0.64%，创三年低位，远低于市场预估的成长2.67%。此 前低位为2012年第二季的年增0.42%。主计总处表示，主要系商品及服务输出远低于预测所致。 今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.387% 0.391% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.400% 0.295-0.410% --一周拆款利率区间 0.380-0.460% 0.388-0.460% --两周拆款利率区间 0.410-0.420% 0.425-0.470% **短票利率持稳低档** 短票方面，票券商交易员表示，月初发票量本就不多，且旬底落点安排偏少，因此大型票券商开出的买票 利率多以0.54%为主。 一大型票券商主管指出，受上周五公布的第二季GDP年增率远低于预期影响，市场认为央行在未来半年不 会升息，为去化中长期资金，有银行开始承做落点在半年后的他保票。 〞他们之前不愿拿长，但GDP出来后就变了。〞票券商交易主管说。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.54-0.55%，同上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.548%，前日为0.54 7%；上日成交量86.4亿台币，前日105.74亿台币。 台湾央行周一公布，共发行2,125.5亿台币定存单。较今日存单到期金额3,319.5亿台币，存单发行余额减 1,194.0亿。 本周央行存单到期金额总计为7,937.7亿；余日落点分别周二1,037亿、周三2,095亿、周四1,443.2亿、周 五43亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为769亿台币，累积超额准备为6,997亿台币、加计前期1%的超额 准备8,523亿台币。 **月初资金浮滥** 债市附买回(RP)市场方面，证券交易员指出，月初资金回流，市况更趋浮滥，不过利率已处在低位，除非 有同业率先调降，否则不会轻举妄动。 一证券商交易员表示，今天来电要券的投信客户非常多，但因券源偏少，因此都以到期续做为主。目前RP 利率已经很低，没有想进一步压低利率的打算。 〞没人开第一枪，我也不想当坏人。〞该交易员说。 另一大型票券商交易员则称，投信大笔金额消化不掉，为减低到处找券以及保持流动性的便利，因此选择 承做隔夜RP交易，但利率也没有调低。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52-0.53%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.63% ，利率约同上日。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率今天大致维持在原水准，极短天期利率在0.42%，大区间在0 .44%-0.49%。公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区间在0.48%-0.54%。但这部分的债券附 买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 张喜良)